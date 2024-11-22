4強賽前戰力分析！台南Josh「美國隊最強」掀朝聖：生涯代表作

▲台南Josh認為美國隊是這次12強最強隊伍。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者鄺郁庭／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊就會輸球的「反指標」神秘力量，被網友戲稱「國師」。他19日才發12強複賽戰力分析片，直呼單以野手陣容來看，美國隊是這次12強最強隊伍。結果昨日和今日對上日本和台灣，分別以1:9及2:8落敗，吸引網友朝聖2日前的分析片，「果然科學的盡頭是玄學」、「感謝國師大發威。」

台南Josh在影片中表示，美國隊的野手陣容，要嘛是未來很可能變成大聯盟球星的大物新秀，不然就是已經在3A層級開虐、隨時可能被拉上大聯盟的26、27歲大齡新秀。單以野手陣容來看，認為美國隊是這次12強最強隊伍，「真的很難想像，到底要怎麼樣去封鎖這一票打擊怪物」。

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結果美國隊昨日和今日對上日本和台灣，卻分別以1:9及2:8落敗，吸引球迷朝聖台南Josh的分析片，「謝國師正常發揮」、「朝聖生涯代表作」、「玄學大師又發威了」、「美國隊一定搞不懂今天為啥會被打爆。」

另外，這次世界12強賽，台南Josh也前往東京巨蛋替中華隊加油，場邊被球迷捕捉到，中職會長、中華隊領隊蔡其昌對著Josh說「你的法器有帶來齁？」下秒Josh秀出手機畫面，顯示的是美國國旗，笑翻許多網友。

留言區的網友們笑翻，「Josh今天靠你發威了啦」、「國師請幫美國隊加油」、「Josh你去對面坐！然後給他一個美國隊球衣」、「你是不是第四局被綁在標竿了」、「直接放聯合國就好，這樣就不用一直換 」、「國師請繼續發威，拜託了」、「美國隊瞬間感到全身無力」、「謝謝Josh我的超人」、「我再次相信了玄學，感謝Josh」。