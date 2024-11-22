高雄社區暗夜傳槍響1死2傷　鄰居怨：常有「刺龍刺鳳」怪人進出

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內區正義一路民宅今（22）日凌晨1時許傳出槍響，造成屋主蘇姓男子的弟弟（44歲）腹部中槍身亡，另外還有周姓、林姓男子也受傷，據了解，全案起因於林、賴兩人間有8萬元債務，約在蘇姓男子家談判，沒想到竟鬧出人命。而蘇男在該處租屋才2、3個月，幾乎很少和鄰居往來，但該處每到晚間常有一些「刺龍刺鳳」的人進出，感覺不單純。

▲▼高雄湖內民宅發生槍擊案。（圖／記者吳世龍翻攝）

全案發生在今日凌晨零時許，林男（37歲）因為與賴男有債務糾紛，由中間人蘇男出面約雙方到家裡談判，不料，欠錢的賴男竟帶著3名帶著面罩的小弟，共乘一台BMW轎車在蘇男家巷口埋伏，發現來討債的林男、周男等人現身入屋後，賴男和手下隨即衝入屋內，開了2、3槍先擊中周男，林男則動手搶槍，不料賴嫌混亂中擊發子彈，卻擊中屋內蘇男的弟弟，導致2人當場失去意識，目前蘇弟宣告不治，周男則還在搶救中。

據了解，案發的社區是湖內區一處寧靜低調的社區，早年曾因附近將出現大型開發房價大漲，後來開發案夭折，社區發展不如預期，因此不少原先住戶紛紛搬離，空下來的房子就租給外地人，而蘇姓男子在該處租屋大概2、3個月，幾乎很少和鄰居往來，鄰居透露，蘇的住處一到晚間常有一些「刺龍刺鳳」的人進出，感覺住戶不單純，但因大家很少互動，也不清楚屋內住的都是哪些人。

據指出，賴男是台南仁德地區的治安人口，租屋的蘇男則有毒品前科，和欠錢的賴男、討債的林男都認識，所以才出面約雙方談判喬債務，沒想到卻引發槍擊命案。