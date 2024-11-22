「興波咖啡」明起進駐高鐵台南站　首次插旗南台灣

▲「興波咖啡」明起進駐高鐵台南站。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

世界咖啡冠軍吳則霖打造的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，因北市門市租約期滿，11月30日將停止營業，不過「興波咖啡超級棧」明起進駐高鐵台南站，台灣高鐵宣布23日起前往消費即贈限量好禮。

高鐵繼2023年11月桃園站引進「興波咖啡超級棧」後，台南站也將於明(23)日正式引進興波咖啡。為慶祝台南站新店開幕，高鐵公司宣布，Simple Kaffa興波咖啡曾獲選「世界最佳50咖啡館」與「亞洲最佳50咖啡館」雙冠軍，首次進軍南台灣即選擇落腳高鐵台南站，明天起旅客至台南站「興波咖啡超級棧」購買任一飲品，即可獲贈星空咖啡掛耳包1包及高鐵售票機造型便條紙1個。

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高鐵表示，「T-Shopping高鐵線上購」網站另將於11月25日下周一上午11時起發售高鐵獨家組合「高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組」，限量150組，每組售價2000元，內含2盒共12包興波掛耳式咖啡包及1個源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，另加贈高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券2張。

興波咖啡也為台南站推出限定創意咖啡「馬告芒果烏龍咖啡」，高鐵表示，「馬告芒果烏龍咖啡」由世界咖啡師冠軍、興波咖啡負責人吳則霖及團隊研發，以甜美芬芳的芒果泥、帶有熱帶水果香氣的衣索比亞日曬濃縮咖啡相互交織，揉合「不知春」烏龍茶清新茶香，再妝點現磨馬告，增添一抹辛香檸檬尾韻。