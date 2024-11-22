川普17歲正妹孫女看星艦試射　網讚天生麗質：激似姑姑伊凡卡

▲ 凱伊（右起）和爺爺川普專心聽馬斯克講解星艦運作原理。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

圖文／鏡週刊

美國總統當選人川普（Donald Trump）的17歲孫女凱伊（Kai Trump）今年替阿公助選一砲而紅，川普19日受馬斯克（Elon Musk）邀請，到德州觀看星艦太空船第6次試射，凱伊也在一旁，她在社群網站分享照片，被不少網友誇讚天生麗質，跟姑姑伊凡卡（Ivanka Trump）年輕時長得很像。

根據《每日郵報》報導，凱伊當天身穿黑色牛仔酷，搭配黑色背心，腳踩GUCCI運動鞋，和父親小唐納（Donald Trump Jr.）及阿公一起現身。她在擁有百萬人追蹤的抖音分享當天短片，稱「這可不是你平常的科學課」，並記錄Space X星艦試射的震撼畫面，短片至今吸引超過139萬次觀看。

▲ 川普（左起）、凱伊、馬斯克合照。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

此外，凱伊也在IG上傳幾張照片，包含與爸爸在星艦前的照片，以及和阿公川普、馬斯克一起觀看星艦試射的畫面。其中一張，川普戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子，和凱伊祖孫倆專心聆聽馬斯克講解星艦運作原理，凱伊興奮寫道，「多麼令人難以置信的經驗。」

▲ 凱伊（右）與爸爸小唐納與星艦拍照留念。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

許多網友留言，「太酷啦」、「你有一個很棒的家庭」、「可愛的年輕女士」、「這可能是現在青少年在社群媒體分享的最酷的事」、「你現在喊馬斯克是叔叔了嗎」。有人讚凱伊是下一個川普家的女性明日之星，還有人說她很像姑姑伊凡卡，「在這張照片中看你姑姑伊凡卡的影子」。

▲ 伊凡卡目前專注於家庭生活，早已遠離政治。（翻攝Ivanka Trump）

事實上，凱伊是高爾夫球健將，今年7月在共和黨全代會上演說、替阿公助選爆紅，她除在社群網站分享練習高爾夫的日常，早前也分享川普勝選之夜的花絮影片。透過她的社群平台，可見馬斯克與川普一家變得非常親密，例如凱伊日前在推特分享與馬斯克、以及馬斯克4歲兒子X一起打高爾夫球的照片，並幽默稱「馬斯克達到『叔叔』的地位」，掀起討論。



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