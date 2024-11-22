日AV女優赴港賣淫被捕！25歲「三上悠亞接班人」涉案　驚人價碼曝

▲ 香港、新加坡、澳門及日本警方合作偵破跨國賣淫集團，其中竟驚見日本AV女優麻宮若菜。（圖／擷取自Facebook／香港警察 Hong Kong Police）

圖文／CTWANT

近期香港、新加坡、澳門及日本等4國警方攜手大動作掃黃，合力偵破跨國賣淫集團，共逮捕65名涉案男女，其中竟驚見日本AV女優麻宮若菜（麻宮わかな），就連被封為「三上悠亞接班人」的人氣女優Miru（坂道美琉）也在賣淫名單中，據悉想與AV女優春宵一夜需豪擲數十萬元。

綜合《香港01》、《星島頭條》等港媒報導，該犯罪集團先是在通訊軟體Telegram創建賣淫群組，並主打可與日本AV女優享受魚水之歡，每次性交易金額約數千元至數萬元港幣不等，其中曾榮獲「優秀新人女優獎」、年僅25歲的人氣女優「Miru」，也出現在賣淫集團的花名冊上，且交易價碼竟高達15萬元港幣（約新台幣62.6萬元）。

▲ 現年26歲的麻宮若菜出道不久便淡出日本AV女優界。（圖／翻攝畫面）

▲ 被封為「三上悠亞接班人」的人氣女優Miru出現在賣淫集團的花名冊上，驚傳一夜春宵的價碼飆破台幣60萬元。（圖／擷取自Instagram／mirugram_55）

儘管Miru並未遭到逮捕，不過她今年9月曾飛赴香港舉辦粉絲見面會，當時還在豪華玻璃船上與粉絲開派對同樂，因此是否為賣淫集團假借其名義打廣告，還是真的涉案提供性服務，仍待警方進一步調查釐清。

值得注意的是，此次掃黃行動中，另一名退役AV女優「麻宮若菜」則是當場落網，現年26歲的麻宮若菜，3年前曾以藝名「西村綾香」出道，不過只拍了幾部片之後，便逐漸從市場中消失，沒想到再度現身鏡頭前，卻是捲入桃色犯罪案，下場令人唏噓。

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