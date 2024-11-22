解放軍海南艦長沙艦赴香港訪問5天　港消防船水拱門迎接

▲解放軍海南艦（舷號31）與長沙艦（舷號173）赴香港訪問5天。（圖／香港01，下同）

文／香港01

解放軍海軍兩棲攻擊艦「海南艦」及導彈驅逐艦「長沙艦」組成的編隊，自21日起至25日訪港五日。21日上午七時許，「海南艦」及「長沙艦」編隊在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域，通過東博寮海峽，現場有消防船噴水歡迎。

「海南艦」及「長沙艦」編隊在解放軍領航艦領航下，駛到香港以南水域，兩艘消防船射水柱，形成水拱門迎接。兩艘軍艦將向港澳同胞組織一系列開放活動，包括舉辦甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等活動，將有超過1萬人次登艦參觀。

大陸國防部消息指，經中央軍委批准，根據年度工作計劃，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。活動旨在展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。

海南艦（舷號31）是中國海軍首艘兩棲攻擊艦，於2019年9月25日下水，2021年4月23日入列。據了解，海南艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防炮等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。

長沙艦（舷號173）是中國海軍第二艘052D型導彈驅逐艦，於2012年12月19日下水，2015年8月12日入列，現服役於南海艦隊驅逐艦第九支隊。長沙艦可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力。

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