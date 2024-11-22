　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國必勝客推「哥布林披薩」放整隻炸牛蛙！　網友開箱超傻眼

▲▼中國必勝客推「哥布林披薩」整隻炸牛蛙搭香菜。（圖／翻攝自微博）

▲中國必勝客推哥布林披薩，上面放了一整隻油炸牛蛙。（圖／翻攝自微博）

記者張方瑀／綜合報導

台灣必勝客時常推出創意且驚悚的口味挑戰消費者，製造話題。中國必勝客也不遑多讓，近日與知名網遊《地下城與勇士》（DNF）聯名推出限時產品「哥布林披薩」，上面放了一整隻油炸牛蛙，其獵奇程度令網友望而卻步。

這款披薩的設計靈感來自遊戲元素，上頭放置了一整隻油炸牛蛙，搭配淋上番茄醬的兩顆白色「眼球」，底層塗抹麻辣香鍋風味醬料，並撒滿香菜增添氣味層次。怪異的外觀令許多玩家聯想到《黑暗靈魂》系列中的怪物「咒蛙」，吸引不少關注。

▲▼中國必勝客推「哥布林披薩」整隻炸牛蛙搭香菜。（圖／翻攝自微博）

▲中國必勝客推哥布林披薩。（圖／翻攝自微博）

儘管「哥布林披薩」成功掀起話題，但對其味道與造型，網友們的反應褒貶不一。

中國網友吐槽，「誰去發給義大利人」「這是台灣必勝客附身了嗎？」「你們內部策劃是招台灣的還是香港的？」、「義大利駐華使館出兵吧閣下！」、「還以為是迷宮飯連動」、「夠抽象我喜歡！」

▲▼中國必勝客推「哥布林披薩」整隻炸牛蛙搭香菜。（圖／翻攝自微博）

▲網友曝光披薩實體圖。（圖／翻攝自小紅書）

中國媒體報導指出，基於這款產品根據哥布林命名，但從產品來看，和哥布林似乎沒有太大的關聯，有網友認為和哥布林唯一的共同點就是醜。

對此，必勝客服表示，目前已經看到相應評論，照片確實不太好看，儘管暫時沒有客戶反映，但仍會轉告上級，現在只是活動預告，過幾天才會推出。

不過，已經有網友曝光披薩實體圖，跟宣傳圖還是有些出入的，甚至香菜的量也不多。有網友說，「田雞像是被謀殺後拋屍在犯罪現場」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻
主祕「脫鞋腳碰耳朵」指揮開車　司機氣到停平交道嗆同歸於盡
謝宜容「向上管理」送3萬愛馬仕絲巾？他還原：罪該萬死但不可栽
12強台美中午開打！一顆失投致命輸委　今首要提防速度
勞動部「輕生員工」遺書有2份！內容曝光　監視器揭上班逾15小
櫃姐喝2杯長島冰茶遭撿屍　室友敲門自認「電燈泡」錯失救援良機
輕生公務員家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國必勝客推「哥布林披薩」放整隻炸牛蛙！　網友開箱超傻眼

1人就能控制600台手機！網軍集團洗評論帶風向　非法賺數千萬

人妻在自家麵館被殺害　死因竟是「疑遭丈夫灌麵湯嗆死」

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

開價60萬元！日本AV女優香港賣淫被捕　「最優秀新人」也遭捲入

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

立委擬提「呂禮詩條款」砍退休俸　陸委會：有必要處理

陸委會：若想消滅中華民國　兩岸只會越走越遠

陸委會證實薄瓜瓜是「陸配」　未來若申請「定居台灣」依程序處理

金馬獎周六登場　已有85名陸電影人申請來台

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

中國必勝客推「哥布林披薩」放整隻炸牛蛙！　網友開箱超傻眼

1人就能控制600台手機！網軍集團洗評論帶風向　非法賺數千萬

人妻在自家麵館被殺害　死因竟是「疑遭丈夫灌麵湯嗆死」

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

開價60萬元！日本AV女優香港賣淫被捕　「最優秀新人」也遭捲入

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

立委擬提「呂禮詩條款」砍退休俸　陸委會：有必要處理

陸委會：若想消滅中華民國　兩岸只會越走越遠

陸委會證實薄瓜瓜是「陸配」　未來若申請「定居台灣」依程序處理

金馬獎周六登場　已有85名陸電影人申請來台

台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

中國必勝客推「哥布林披薩」放整隻炸牛蛙！　網友開箱超傻眼

竹市警涉收賄包庇賭博電玩業者　3人認罪插股分紅

今小雪「人體陽氣漸衰」！　醫推7種食物要多吃

張忠謀揭「台積電接班」內幕！　魏哲家的1個決定獲他讚賞

烏克蘭駐英大使稱「第三次世界大戰」已開始　中國遭點名

普丁證實！　在烏克蘭成功「實戰試射」新型極音速中程飛彈

「月月配」降息潮來襲！配息最高腰斬8成 5檔ETF全解析

曝謝宜容一路高升背景超硬　郭正亮：說不認識誰信

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

大陸熱門新聞

日本AV女優香港被捕！最優秀新人也捲入

女在自家麵館被殺　竟疑遭夫灌麵湯

1人控600台手機評論帶風向　狂賺4千萬

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

宋濤會見台機械同業公會

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」

中國政策支持房地產　開發商債務問題仍難解

他演唱會門口「租借手機」　月收20萬

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

工程師護照「手繪出境章」下場慘　陸網友讚：應該去當畫師

23歲女花82萬元「隆乳」後…胸硬如石

薄瓜瓜就是「陸配」　未來可申請定居台灣

立委擬提「呂禮詩條款」　陸委會：有必要處理

更多熱門

相關新聞

烏駐英大使稱「三戰」已開始　中國遭點名

烏駐英大使稱「三戰」已開始　中國遭點名

烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼指出，第三次世界大戰已在今年開始，因為俄羅斯的專制威權盟友已「直接參與」對烏克蘭的侵略戰爭。他並提到，烏克蘭戰場可見敵方使用的中國製砲彈。

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

幕後／蔡英文訪加拿大　北京砸每人5000元僑民、幫派當抗議走路工

美國否決加薩停火草案　中方：非常失望

美國否決加薩停火草案　中方：非常失望

披薩給錯口味　夫妻把店員開膛剖腹

披薩給錯口味　夫妻把店員開膛剖腹

珠海亮劍　意在何方

珠海亮劍　意在何方

關鍵字：

中國必勝客披薩哥布林地下城與勇士

讀者迴響

熱門新聞

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

勞動部霸凌案死者母淚崩：別再官官相護

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

詹皇嗆完酸民　突向2億粉絲說再見

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

謝宜容失聯「不讀不回」　恐不會現身道歉

12強台美大戰明開打　先發投手出爐

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

《全明星》男星宣佈退圈　3小時後又喊「假的」挨轟

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

美國對台先發　曾獲富邦悍將關注

「警界教科書」陳榮輝癌逝！享壽63歲

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面