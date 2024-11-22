中國必勝客推「哥布林披薩」放整隻炸牛蛙！　網友開箱超傻眼

▲中國必勝客推哥布林披薩，上面放了一整隻油炸牛蛙。（圖／翻攝自微博）



記者張方瑀／綜合報導

台灣必勝客時常推出創意且驚悚的口味挑戰消費者，製造話題。中國必勝客也不遑多讓，近日與知名網遊《地下城與勇士》（DNF）聯名推出限時產品「哥布林披薩」，上面放了一整隻油炸牛蛙，其獵奇程度令網友望而卻步。

這款披薩的設計靈感來自遊戲元素，上頭放置了一整隻油炸牛蛙，搭配淋上番茄醬的兩顆白色「眼球」，底層塗抹麻辣香鍋風味醬料，並撒滿香菜增添氣味層次。怪異的外觀令許多玩家聯想到《黑暗靈魂》系列中的怪物「咒蛙」，吸引不少關注。

▲中國必勝客推哥布林披薩。（圖／翻攝自微博）



儘管「哥布林披薩」成功掀起話題，但對其味道與造型，網友們的反應褒貶不一。

中國網友吐槽，「誰去發給義大利人」「這是台灣必勝客附身了嗎？」「你們內部策劃是招台灣的還是香港的？」、「義大利駐華使館出兵吧閣下！」、「還以為是迷宮飯連動」、「夠抽象我喜歡！」

▲網友曝光披薩實體圖。（圖／翻攝自小紅書）



中國媒體報導指出，基於這款產品根據哥布林命名，但從產品來看，和哥布林似乎沒有太大的關聯，有網友認為和哥布林唯一的共同點就是醜。

對此，必勝客服表示，目前已經看到相應評論，照片確實不太好看，儘管暫時沒有客戶反映，但仍會轉告上級，現在只是活動預告，過幾天才會推出。

不過，已經有網友曝光披薩實體圖，跟宣傳圖還是有些出入的，甚至香菜的量也不多。有網友說，「田雞像是被謀殺後拋屍在犯罪現場」。