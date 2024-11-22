投資人被詐1745萬怒告車手　1原因僅拿回35萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名投資人去年8月間誤信詐騙集團話術，前前後後一共被騙走1745萬元，憤而對其中一名已經落網的車手阿榮（化名）提告求償全部損失。不過，屏東地院法官審理之後認為，阿榮在本案中僅協助取款1次，取款金額35萬元，最終判他應賠償投資人35萬元，全案仍可上訴。

▲投資人被騙1745萬元，提告要求車手賠償全部損失。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

該名投資人在判決書中主張，去年8月間他在臉書被詐團張貼的虛假投資訊息欺騙，並依照指示加入LINE群組，對方佯稱依照指示交付資金操作股票投資系統就能獲利，他前前後後一共交付1745萬元。

投資人表示，其中1次交付款項時，是由阿榮出面收取35萬元，後來他發現被騙，憤而決定提告求償，阿榮既然是詐團的共犯，理應賠償全部損失。而阿榮經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

屏東地院法官認為，阿榮因為此案，刑事部分已被判刑1年2個月確定，犯罪所得5000元也全數沒收，但他在此案中僅擔任車手取款1次，投資者也證實每次前來取款的人和地點都不一樣。

法官表示，阿榮除了幫助詐團取款35萬元之外，目前沒有證據可以證明他與剩餘的損害金額部分有關聯，最終判他應賠償35萬元較為適當，全案仍可上訴。