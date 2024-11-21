馬國男將在清真寺被公開鞭刑　3度觸犯「幽會罪」

▲法官決定公開進行鞭刑，42歲男子成為登嘉樓州首名在公開場所被鞭打的犯罪者。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞東北部登嘉樓州一名42歲男子第3度觸犯「幽會」罪行（khalwat，指未婚情侶親密接觸的伊斯蘭），男子認罪後，伊斯蘭教高庭法官20日判處他6下鞭刑與罰款。令外界關注的是，法官決定公開進行鞭刑，創下登嘉樓州首例。

中國報、路透等報導，42歲男子莫哈末阿芬迪擁有5名年齡介於16歲至21歲的孩子，2023年7月11日第一次觸犯幽會罪行，被判罰款2700令吉（約新台幣2.1萬元）或坐牢3月，第二次觸法是在今年2月19日，被判鞭刑4下及罰款3000令吉（約新台幣2.3萬元），接著第三次是在今年6月16日凌晨與一名52歲女子在屋內幽會。

莫哈末阿芬迪被控觸犯伊斯蘭刑事法第31(a)條文，在庭上認罪，被判處鞭打6下及罰款4000令吉（約新台幣3.1萬元）。這條法規今年1月生效，第2次或以上觸犯幽會罪行者，罪成可被判鞭打不超過6次，罰款不超過5000令吉（約新台幣3.9萬元）或監禁3年。

若莫哈末阿芬迪未提出上訴，法庭將在12月6日在清真寺公開執行鞭刑。登嘉樓州官員透露，此次刑罰涉及鞭刑，但不同之處在於法官決定公開進行，這算是登嘉樓州新案例，以前這類判決是在封閉環境中進行。

登嘉樓伊斯蘭高庭高級法官在判決中表示，伊斯蘭教義及宗教主要目的在於給予教訓、教育，此次刑罰是為了起到預防作用，確保類似事件不再發生，特別是對於被告，同時也作為公眾一種警示與預防，「一個人不會兩次掉進同一個洞，莫哈末阿芬迪曾被鞭打及監禁，卻重複犯下幽會罪」。

馬來西亞實施雙軌法律制度，適用於穆斯林的伊斯蘭刑法、家庭法與非宗教的法律並行。刑法允許對一系列犯罪行為實施鞭刑，包括性侵、販毒，女性、50歲以上男性、被判處死刑的男性不在懲戒範圍內，但在特定州，伊斯蘭教法庭可對穆斯林男女執行鞭刑。