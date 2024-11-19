想撈「綠鬣蜥捕捉費」！傳黑心業者偷養換現金　林業署喊重罰5萬

▲近期南部縣市綠鬣蜥氾濫成災，讓地方政府相當頭痛。（圖／屏東縣農業處提供）

記者楊惠琪／台北報導

近期台南、高雄、屏東等縣市綠鬣蜥氾濫成災，族群數量估計高達20萬隻，不僅造成嚴重農損，體型巨大的綠鬣蜥也掀起民眾恐慌，農業部擬提高捕捉移除費用上限至800元，地方盛傳有不肖業者違法繁殖或重複申報請領費用。對此，農業部林業及自然保育署表示，綠鬣蜥已被公告為「有害入侵種」，人為飼養全面列管中，不得買賣、繁殖及放養，否則最高可開罰5萬元罰鍰。

目前綠鬣蜥移除工作由縣市農業單位委外處理，因族群數量龐大，捕捉趕不上繁殖速度，地方經費不斷追加，仍無法遏止族群蔓延，委外捕捉費用，視體型大小，每隻從250元至500元，農業部為加速移除力道，擬提高移除費用至500元到800元。近期地方盛傳有不肖業者為了賞金，打算偷偷繁殖綠鬣蜥，或是將抓到的綠鬣蜥重複申報請領移除費。

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林業署表示，農業部已於2020年9月公告綠鬣蜥為有危害生態之虞的非我國原生物種，全面列管人為飼養，不得買賣、繁殖及釋放，也要求地方政府追蹤飼養情形，倘違規繁殖可依野生動物保育法第51條規定，處新臺幣1萬至5萬元罰鍰。

林業署署長林華慶指出，綠鬣蜥移除工作由縣市政府委託專業人員移除，並非人人都可以捕捉移除，且政府編列的是移除費用，並不是獎勵金，所以不會用收購獎勵方式，且繁殖綠鬣蜥亦須投入場地、時間與成本，繁殖綠鬣蜥換取移除工資應不符合成本效益。

林業署說明，台灣南部的氣候與綠鬣蜥原產地相似，加上近年台灣氣候暖化現象顯著，使綠鬣蜥在屏東建立野外族群後，逐步往中部擴展；加上台灣並無綠鬣蜥天敵生物或生態上的競爭者，導致族群數量漸增。

林業署指出，自2019年迄今已移除逾21萬隻綠鬣蜥，根據監測數據，屏東縣部分區域族群密度已有下降趨勢，惟部分地方政府對綠鬣蜥移除的步調與積極度不一，或過度限縮移除工具，導致無法更有效壓制綠鬣蜥族群，林業署已提供「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」供各縣市政府參考，可以增加使用高動能空氣槍、原住民自製獵槍、鎮暴槍（漆彈槍）等，由地方政府考量環境及民眾安全，經核准後使用。