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診所裸體閒晃、在病人面前「伸展」　醫師辯：我是自然主義者

美國一名醫師在診所內裸體閒晃，甚至闖入診間，在病患面前伸展身體。（翻攝自X@davenewworld_2）

▲美國一名醫師在診所內裸體閒晃，甚至闖入診間，在病患面前伸展身體。（翻攝自X@davenewworld_2）

圖文／鏡週刊

美國阿肯色州一名醫師日前在診所內作出離譜行徑，根據曝光的監視器畫面顯示，他在診所內全身脫光、裸體在3名女性面前亂晃，還涉嫌做出不當性行為。該名醫師事後辯稱自己是「自然主義者」，對於自己的行為毫無悔意。

根據《紐約郵報》報導，迪芬（David Diffine）在10月16日遭阿肯色州醫療委員會暫時吊銷行醫執照。根據曝光的影片顯示，迪芬一絲不掛地在診所內隨意走動甚至進入病房，在3名女性前伸展身體，其中還包括一名看診病人。

阿肯色州醫療基金會的調查報告指出，「迪芬這種行為，令人擔憂他可能患有性強迫症或性偏離症，可能影響其醫療執業的專業倫理。」但報告中並未具體說明迪芬在辦公室做出了哪些行為。

報導指出，阿肯色州醫療委員會在10月16日暫時吊銷了他的執照，但迪芬辯稱自己是一名自然主義者，認為自己的行為並無不妥，「我不會羞辱、性化、或是恐懼，也不會對裸體貼上負面標籤。」迪芬還強調，自己在裸體主義者群體中「頗為知名」。

本次調查是因一名匿名檢舉者提供影片，並指控迪芬利用其職位、加薪等方式，來誘使員工和患者進行不雅行為及性操控。而這段影片也成為委員會作出停職處分的重要證據。

事實上，迪芬曾有多次爭議紀錄，2017年他因涉嫌開立過量處方藥遭短暫停職，但後來指控被認定不成立；2011年他在密蘇里州行醫時，因處方藥問題遭調查，後來達成和解，迪芬也同意停醫3年。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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