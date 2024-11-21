買區間車搭自強號！婦人「不補票」暴走狂罵：你們活該被共匪統治

▲婦人被列車長要求補票時，竟失控飆罵對方，還與其他乘客衝突。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台鐵北上自強號驚傳婦人大鬧車廂！一名婦人因補票糾紛與列車長發生激烈爭吵，不僅失控謾罵列車長，其他乘客也無辜捲入紛爭，婦人甚至脫口大罵：「你們這些人活該被共匪統治」。

一名網友在Threads分享兩段影片，揭露搭車遇到的突發衝突事件。影片中可見婦人情緒激動，對列車長出言不遜，還對乘客跳針大罵：「你給我下車，你就下車啊，你為什麼不下車，我逃票，我有沒有逃票，你亂說，你胡說八道」，還要求列車長跟她當場對質，不只如此，更將怒火延伸至其他乘客，引發車廂內一陣騷動。

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▲婦人被請下車時，仍然不斷大吼大叫。（圖／翻攝畫面）

目擊者表示，該名婦人疑似因買了區間車票卻搭乘自強號才引發衝突，被要求補票後情緒失控，不僅對列車長咆哮，還出言侮辱其他乘客，甚至脫口而出：「你們活該被共匪統治！」所幸在其他乘客報警後，她最終在新營站被請下車。

貼文曝光後引發網友關注，紛紛撻伐婦人失控舉動，「現在大眾運輸工具上有病的人好像越來越多了」、「才不是坐錯車，就是貪小便宜故意上去自強號」、「自己票種不符規定被人家糾正然後開始惱羞噢哈哈」。



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