Shazam總辨識次數飆破1000億　最熱門「被搜」歌曲出爐

▲歌曲辨識軟體Shazam的辨識次數已正式突破1000億次。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

自推出以來，歌曲辨識軟體Shazam的辨識次數已正式突破1,000億次，這相當於為地球上每個人各辨識了12首歌。一個人需要每秒用Shazam辨識一首歌曲，連續3,168年才能達到1,000億次辨識。Shazam歷來最熱門歌曲則是《Dance Monkey》，這首歌被標記了超過4,500萬次。

負責Apple Music與Beats的Apple副總裁Oliver Schusser表示：「這個重要的里程碑不僅反映出人們對Shazam的喜愛，也展現出大家對認識新音樂的意願。音樂發掘是我們一切工作的核心，我們持續創新，確保全球的音樂愛好者無論在何處聽到音樂，都能按下Shazam按鈕！」

Shazam於2002年在英國以簡訊服務形式推出，當時音樂愛好者會撥打2580，將手機對準音樂來源辨識歌曲，並透過簡訊接收歌曲名稱和藝人資訊。隨後幾年，Shazam的使用者和影響力持續成長。但真正讓其音樂辨識技術觸及數百萬使用者的，是2008年App Store的推出和Shazam iOSApp的問世。2011年夏天，Shazam已經辨識了超過10億首歌曲。2018年加入Apple家族之後，Shazam進入了一個技術進步與創新的新時代，為音樂愛好者提供了更多、更快速的音樂發掘方式。

近期的創新包括iOS和macOS上的音樂辨識功能，讓使用者能快速辨識周遭或App內的音樂，使用耳機時也適用。最新的watchOS更新更進一步，將Shazam以小工具形式加進「智慧型堆疊」，在附近偵測到音樂時，會主動建議使用音樂辨識功能。對於經常移動的使用者，Shazam整合至最新iPhone和Apple Watch機型的「動作」按鈕，只需長按即可辨識音樂，認識歌曲變得更加容易。Shazam也強化了Android使用者的體驗，最新的Wear OS更新讓使用者能直接從手錶辨識歌曲。此外，Shazam的「快速設定」選項讓使用者能直接取用歷史記錄。

Shazam持續成長的熱門程度，還歸功於它對音樂脈動的敏銳度，及其掌握全球音樂趨勢與時刻的能力。例如，今年夏天巴黎奧運期間，Kavinsky的《Nightcall》成為1分鐘內被辨識最多次的歌曲。這些成就彰顯出Shazam的堅定承諾，持續挑戰音樂發掘領域界限的同時，也將每月超過3億名的活躍使用者連結至他們喜愛的藝人。



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