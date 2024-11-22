推升整體業績！華泰名品城最「狂」聖誕村　11／22盛大登場

▲華泰名品城二期「Shopaholic Fantasy」：隧道兩側有聖誕晶球及巨型光雕禮物盒。（圖／華泰名品城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聖誕節即將到來，位於桃園青埔高鐵站區內的華泰名品城GLORIA OUTLETS總經理劉亭君表示：今年的聖誕檔期熱鬧非凡，不只有開業以來最大的聖誕市集，於11/22 盛大登場，廣受網友喜愛的「露天飄雪聖誕市集」為歷屆最大，並積極調整餐飲「食」力，期藉由聖誕檔期，推升整體業績！

▲三期「Shopaholic Warehouse」：最具創意的聖誕Shopping店到店服務。（圖／華泰名品城提供）

看好中高價位餐飲的聚客效益，華泰名品城從今年下半年起，陸續在三期引進Nara Thai、黑毛屋、春水堂、kafeD、Woosa等知名餐飲品牌，並為迎接緊鄰國泰人壽B區商辦的進駐做準備。明年，將著眼在一期美食街改裝計畫，並引進更符合潮流趨勢的休閒與輕奢品牌。預計2025年的櫃位調整比例將高達15%，期藉由一連串的策略調整下，能帶給消費者更嶄新的逛遊體驗。

▲kafeD華泰店預計12月開幕。（圖／華泰名品城提供）

華泰名品城的聖誕景點一直都是眾所皆知的精彩，今年更以聖誕禮物供應鏈為靈感，將園區打造成趣味十足的大型故事場景。從聖誕老人窺視Shopaholic們的聖誕願望清單、確認訂單、禮物包裹配送，到取貨場景等…一步步重現聖誕老公公佳節前夕的工作日常！一至三期充滿童趣感的場景，吸引消費者玩到欲罷不能！

另外，眾人同樂的「聖誕奇幻大遊行」、「聖誕驚喜降雪」也將盛大登場。即日起至2025年1月1日，一系列活動要讓消費者拉滿聖誕儀式感！邀請大家帶上親朋好友，一起來隨吃隨拍，挖掘驚喜好物，享受滿滿折扣優惠，共同迎接歡樂聖誕來臨。