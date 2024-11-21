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第55屆世界兒童畫展　台東藝文中心登場

▲第55屆世界兒童畫展台東藝文中心登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第55屆世界兒童畫展台東藝文中心登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處與中華民國兒童美術教育學會共同主辦，第55屆世界兒童畫展台東巡迴展即日起至12月1日在台東縣藝文中心二樓展覽室及藝廊辦理，展示兒童的創意與國際文化交流。頒獎典禮將於12月1日上午10時在藝文中心舉行，表彰花東地區的獲獎學生。其中，台東縣金峰鄉新興國小方柏均同學獲得全國特優，並受邀將在頒獎典禮上致詞，分享其創作經驗，不僅是對參賽學生的肯定，也是對所有參展者的鼓勵。

台東縣政府指出，第55屆世界兒童畫展共有來自美國、日本、馬來西亞、瓜地馬拉等39個國家參加，收到國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽,充分展現了活動的國際影響力。經過評選，最終選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。

文化處長李吉崇表示，世界兒童畫展是國際藝術文化交流的重要平台，集結有熱情有興趣的學童跨國界交流，在各國兒童心中擁有重要的份量，是藝術教育永續進步的豐碩成果。每件作品都蘊含著孩子們的獨特想法與情感，有的畫出自己的生活經驗，有的表達對社會議題的關懷，還有一些展現了他們獨特的文化特色或將觀察與想像力相結合的創意表現。包括大武鄉大鳥國民小學王稟寓同學的《獵山豬慶祝會》和宜蘭市新生國民小學黃詠晴同學的《我愛做的事》在內的特優作品，以及波蘭和羅馬尼亞等國家的獲獎作品，均展現了各國兒童對生活和文化的獨特詮釋。

中華民國兒童美術教育學會強調，此次展覽不僅展現了參展國家的多樣性，更展示了參展者的動人故事，如烏克蘭學生從德國寄來作品參賽，以及連續參加展覽8年的斯里蘭卡學生SASEN AMARASEKARA等。此外，曾在過去獲獎的貝里斯學生Adrian Bernard和Kammie Enriquez，如今都有了優秀的成就，並且透過影片表達了對兒童藝術的支持，展現了藝術教育對青少年發展的深遠影響。

這場融合了藝術、文化、教育與國際交流的世界兒童畫展，誠摯邀請各界人士前來台東藝文中心參觀，一窺兒童的內心世界，感受他們對生活、社會和文化的獨特詮釋。

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