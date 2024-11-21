轟韓國瑜朝野協商如過水　吳思瑤嘆：宛如三打一

▲吳思瑤、蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜21日為「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」、《選罷法》召開協商，兩案都無共識，因此裁示送院會處理。民進黨團21日記者會上批評，每次協商都成過水，韓國瑜都未實際處理爭議。民進黨團幹事長吳思瑤也質疑，韓國瑜只會要求發言，最後就是要表決，每回協商，綠營要面對藍白之外，還有韓國瑜，就像是「被三打一」。

韓國瑜20日召開黨團協商，三黨僅針對「第11屆第2會期延長會期」達成共識，國民黨、民進黨、民眾黨第一次發言便表達願意延長院會至明年1月24日。隨後進一步討論後，韓國瑜宣布協商結果，三黨團決議，院會延會至1月21日。

吳思瑤說，韓國瑜有善盡國會議長的憲法忠誠義務嗎？還是就跟過去在高雄市一樣的韓總機？根據立院職權行使法第68條，為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商，但韓國瑜歷次協商只會要求發言，最後金句就是，「各黨無共識，送院會處理」，讓每次協商都成過水，就只能表決，這樣有解決爭議嗎？協商變成只重形式，不重實質，因為從不處理爭議。

民進黨團書記長蔡易餘則說，韓國瑜不實際處理爭議，昨天討論兩個案，一個是民眾黨提出的調查委員會，國發會官員已經說，這個光名字就未審先判，也強調國發基金投資項目多，有賺錢有虧損，但不能有虧損就說投資不當，管理失職，這就是成立調查委員會範圍要明確，大法官憲判也講了，但韓國瑜完全不處理，綠營就像是一打三，因為韓國瑜什麼都沒處理，選罷法也是這樣的狀況，韓國瑜都在護航藍白。一旁的吳思瑤則說，民進黨團更像是被打的，如同「三打一」。