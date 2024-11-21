國立科大招收普高生占35%　全教總批制度不公：名額還給技高生

▲全教總指普高生侵占技高生錄取國立科大名額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會日前指出，四技二專申請入學錄取名額，疑遭偷龍轉鳳，普通高中學生侵占了原本技職高中生的名額，影響技職生升學權益，但教育部並未正面回應。全教總今（21日）再召開記者會點名台科大、北科大兩大技職龍頭招收普高生名額達招生總額25%至35%，要求教育部公開說明，並將國立科大名額還給技高生。

「四技申請入學」是普通高中學生可透過學測成績申請技專校院的主要管道，全教總政策部副主任巫彰玫表示，從1999年開始四技二專開始招收普高生，當年為避免外界質疑影響技高生升學權益，技職司對外保證，強調「普高生以外加名額方式招生」且「普高生名額不超過總招生名額的一成」。

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巫彰玫指出，從99學年度開始，普高生錄取名額悄悄由「外加」變成「內含」，技職司從未對外公告與說明，再檢視歷年各科大招收普高生的數據，更發現普高生在「四技二專招生總名額占比」、「國立科大招收普高生占比」、「國立龍頭科大招收普高生占比」均是逐年增加，113學年度台科大普高生名額占35%、北科大25%，均超過一成，嚴重侵害技高生升學權益。

全教總理事長侯俊良批評，「科大技職龍頭招生有35%都是普高生，這合理嗎？」，就如同台成清交等頂尖大學，把35%名額給技高生，也會爆發爭議。侯俊良指出，十多年來，技職司對技高學生日益不利的升學制度視而不見，就是惡化技職招生的推手之一，技職司應深切檢討並儘速改正現行四技二專入學對技高學生的不公平制度，把名額還給技高生。