　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部推創新教育課程　嚴長壽、簡立峰名家線上開講

▲教育部次長葉丙成回應線上課程爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部次長葉丙成說明創新教育系列課程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵中小學教師創新教學，教育部將於11月20日起舉辦三場創新教育系列課程，邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Appier獨立董事簡立峰及台灣大哥大總經理林之晨等名家線上開講，家長或關心教育人士也可線上觀看、留言互動。

教育部次長葉丙成表示，進入教育部服務後，為幫助教育部同仁有新的思維，經常邀請業界名家演講，自己也會在臉書分享，有不少中小學老師留言希望能夠參與，因學校資源有限，較難請到重量級講師，因而規劃這一系列的創新教育系列講座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部創新教育系列課程共計3場次，第1場於11月20日登場，邀請財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽進行專題演講；第2場於12月18日舉行，邀請Appier獨立董事簡立峰主講；第3場則由台灣大哥大總經理林之晨主講，各場次均採線上直播，講座時間約一個多小時，另開放教師問答時間。

各講座場次直播日期及連結如下：
第1場：11月20日嚴長壽（https://reurl.cc/93kMza）。
第2場：12月18日簡立峰（https://reurl.cc/adKQZl）。
第3場：114年1月8日林之晨（https://reurl.cc/eyKqMb）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
電子腳鐐觸發「926次警報」！郭哲敏改1億交保　喊：願開庭前
認了「輸給台灣才淘汰」　韓國教頭嘆可惜：沒打贏該贏的球隊
徐乃麟無預警爆「輸不起拌麵」停賣了！
台積電工程師離職吸金65億　名下5戶豪宅全被法拍
快訊／5縣市豪大雨特報　一路下到晚上
中華隊闖四強　已排好先發輪值　
快訊／錢帥君男友「改1億元交保」！6小時20分籌不出就還押
麥當勞漲價　宣布2品項停售

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

砸10萬挽回前男友　送iPhone、限量球鞋「還去隆乳」！妹子狂被拒

教師會館、國軍英雄館領旅館證有望　落日條款「延長5年」初審過

搭高鐵遇外國男「霸座」！同行台女「1句」逼讓　網炸鍋：叫車長來

女友家人吃飯逛街「都在等付錢」　女友爸：男生就該全包！他聽傻

周五迎小雪注意「鬼怪之事」？　命理師揭化災方法

「抗生素抗藥性」列全球十大健康威脅　10年後均壽恐少1.8年

快訊／5縣市豪大雨特報　一路下到晚上

百貨1款夯包「結帳190元」比日本便宜！連店員都驚呆　網爆心動　

昏迷病人醒來　白板寫第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎

「台灣棒球有WIN嗎？」插管男醒來寫白板問　醫感動：本日最勵志

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

日韓大戰應援現場超熱血　韓球迷當主場大合唱嗨翻

砸10萬挽回前男友　送iPhone、限量球鞋「還去隆乳」！妹子狂被拒

教師會館、國軍英雄館領旅館證有望　落日條款「延長5年」初審過

搭高鐵遇外國男「霸座」！同行台女「1句」逼讓　網炸鍋：叫車長來

女友家人吃飯逛街「都在等付錢」　女友爸：男生就該全包！他聽傻

周五迎小雪注意「鬼怪之事」？　命理師揭化災方法

「抗生素抗藥性」列全球十大健康威脅　10年後均壽恐少1.8年

快訊／5縣市豪大雨特報　一路下到晚上

百貨1款夯包「結帳190元」比日本便宜！連店員都驚呆　網爆心動　

昏迷病人醒來　白板寫第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎

「台灣棒球有WIN嗎？」插管男醒來寫白板問　醫感動：本日最勵志

王家貞推薦　胰臟癌病友石心梅女士獲選2024十大抗癌鬥士

「警察叔叔不可怕」是真的！小五女童錯過公車　走進派出所求助

砸10萬挽回前男友　送iPhone、限量球鞋「還去隆乳」！妹子狂被拒

阿彌陀佛！蘭嶼驚見「黃色光頭鳥」張嘴散步　他笑：短暫出家幾天

快訊／高鐵車廂亮刀插椅逃亡28小時　黑底男有滅證之虞遭聲押

美菲達成共享軍事情報協定！　對抗中國印太影響力

百大DJ河濱公園「飆髒話」狂喊愛台灣！蕾菈合體帥尪登台放閃演出

愛莉莎莎辦印度sim卡氣炸　花700升級「頁面沒變」一查傻眼：有屁用？

每盒漲60元！法朋蛋黃酥春節檔期11／20開放預購

《原子2》握手會塞爆千名粉絲！狂粉「買150張票」互動1小時

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

第一次進中華隊「就被封最強拆彈專家」　球迷被圈粉

台灣不可能贏日本？　胡采蘋嘆台灣一票人「這點」不如黃仁勳

神猛4關鍵「這是中華隊你敢信？」　球迷：最強的都當球評

快訊／11:59台南市麻豆區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

「中華隊關鍵1人」貢獻太多　球迷讚：鬼神配球都知道

「台灣守護神想哭」：不看好的人可以來看我們了嗎

入秋最強冷空氣「挑戰大陸冷氣團」　下周台北低溫下探14度

中華隊闖4強！LINE群組「1現象」炸裂了

中華隊「若奪4強應照給100萬」！大票人點頭

更多熱門

相關新聞

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

「簡報必修課」廣告瘋傳　葉丙成：擔任公職前賣的舊課程　

臉書有30萬人追蹤的教育部次長葉丙成，曾推出各種線上付費課程，最近有業者在臉書下廣告，強力促銷「葉丙成的簡報必修課」線上課程，要價9720元，引起網友質疑公務人員兼職、社會觀感不佳。葉丙成今（18日）表示，這是擔任公職前與業者合作出版，依合約業者可以重覆出版宣傳，但不得使用新素材，也就是不得冠上教育部或次長頭銜，否則將依法追究。

新型專班「放寬2門檻」　大三大四國際生「可原班念到畢業」

新型專班「放寬2門檻」　大三大四國際生「可原班念到畢業」

網傳台大醫院有波波醫師　院長否認：院內決議申請不給過

網傳台大醫院有波波醫師　院長否認：院內決議申請不給過

台灣首加入電腦資訊素養國際評比　學生「運算思維」表現全球第一

台灣首加入電腦資訊素養國際評比　學生「運算思維」表現全球第一

猥褻犯偷打工　教育部清查結果出爐

猥褻犯偷打工　教育部清查結果出爐

關鍵字：

教育部創新教育名家演講線上課程教師創新

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔

中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

快訊／連3震！11:16花蓮近海規模4.2地震　最大震度3級

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面