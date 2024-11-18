教育部推創新教育課程　嚴長壽、簡立峰名家線上開講

▲教育部次長葉丙成說明創新教育系列課程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為鼓勵中小學教師創新教學，教育部將於11月20日起舉辦三場創新教育系列課程，邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Appier獨立董事簡立峰及台灣大哥大總經理林之晨等名家線上開講，家長或關心教育人士也可線上觀看、留言互動。

教育部次長葉丙成表示，進入教育部服務後，為幫助教育部同仁有新的思維，經常邀請業界名家演講，自己也會在臉書分享，有不少中小學老師留言希望能夠參與，因學校資源有限，較難請到重量級講師，因而規劃這一系列的創新教育系列講座。

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教育部創新教育系列課程共計3場次，第1場於11月20日登場，邀請財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽進行專題演講；第2場於12月18日舉行，邀請Appier獨立董事簡立峰主講；第3場則由台灣大哥大總經理林之晨主講，各場次均採線上直播，講座時間約一個多小時，另開放教師問答時間。

各講座場次直播日期及連結如下：

第1場：11月20日嚴長壽（https://reurl.cc/93kMza）。

第2場：12月18日簡立峰（https://reurl.cc/adKQZl）。

第3場：114年1月8日林之晨（https://reurl.cc/eyKqMb）。