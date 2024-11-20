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文大遭爆「系主任資格不符」！教育部認定違法　校方急派院長代理

▲▼文化大學後門。（圖／文大提供）

▲文大廣告系主任被通知資格不符，校方表示已經由院長代理。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

根據《大學法》規定，若不是藝術類或技術類科系，不得由專技教師擔任系主任或所長。教育部日前發現文大廣告系系主任資格有問題，發函請文大確認其資格。文大今（20日）表示，以為廣告系屬於藝術或技術類科系，才由專技教師代理系主任，在收到教育部函文後，已由院長代理系主任，並向教育部申請，希望未來將廣告系列為適用範圍。

根據現有《大學法》第13條規定，專業技術教師只能擔任藝術類與技術類的系主任或所長，專技教師若擔任非藝術與技術類系主任或所長則違反大學法規定。教育部每年都會例行檢查各大專校院主任與所長是否符合大學法規定，日前教育部檢視各大學，發現部分大學都有類似狀況，其中文大廣告系系主任資格不符，於是發文請校方確認其資格。

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文大證實，上周收到教育部函文，背景是原本廣告系主任休假，校方當初以為廣告屬於藝術或技術類，才請資深的專技教師代理系主任，在收到教育部函文後，已經馬上更正，目前已經是學期中，故先由院長代理系主任，下學期就會有符合資格者接任。

不過，文大也表示，廣告系很多課程內容，其實與業界關係密切，且不少大學有類似狀況，所以校方也向教育部申請，希望將廣告系列為藝術與技術類科系，才符合業界現況。

外傳實踐大學也有類似狀況，但實踐大學則表示，所有科系聘請都符合教育部規定。

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