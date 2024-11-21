強逼脫褲尿尿！小學女童遭國中學長姐「施暴狂踹」　扯下大片頭髮

▲南韓京畿道抱川校園爆發嚴重肢體霸凌。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度爆發嚴重的校園肢體霸凌事件！一名男性向媒體投訴，他就讀小學6年級的女兒最近，遭到一群就讀國中的學生霸凌，在手機被搶去後，被一群國中生暴力毆打、狠踹，不僅施暴的過程中，長髮被狠狠從頭皮抓下來一大把，甚至還被要求在路上脫褲尿尿，簡直遭到嚴重羞辱。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓京畿道抱川市本月8日爆發嚴重的校園肢體霸凌，一群就讀國中1、2年級的學生，只因為小學6年級女童A某疑似在社群平台發文「說壞話」，竟然就開始騷擾A某和A某的朋友，將兩人叫喚至附近的某國小校園施暴。

一群對小學生施暴的國中生，由4名女學生、2名男學生所組成。他們於事發當天下午4時，將A某等人叫喚至某國小校園後，不僅搶走A某的手機，甚至開始暴力毆打、狠踹A某，國中2年級的學長姐指示1年級的學弟妹使盡洪荒之力開打，甚至還不斷嫌「怎麼不再用力一點」，過程中甚至將A某的長髮從頭皮扯下。

▲女學生的頭髮，直接被一群國中生從頭皮扯下來。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

當A某表示「想要上廁所」時，該群國中生竟然直接脫下A某的褲子，並表示「妳就直接在這尿吧」，過程中不僅有人伸出手指、插入A某的生殖部位，甚至還用點火的香菸去燙A某的身體，期間還有人用手機拍下施暴過程，並將影片上傳至網路。

當女童A某回到家後，遭外人欺凌的狼狽模樣終於被父親發現，於是女童父親才決定向電視台JTBC新聞時事節目《事件班長》投訴。女童父親爆料，其實她女兒從今年年初開始認識該群國中生，豈料卻淪為霸凌的目標，只要女兒穿新衣上學，就會被對方搶走。

女童父親更表示，女兒A某經常被該群國中生叫到某咖啡廳，逼A某掏出錢包為所有學生買單。另外，該群國中生還逼A某與她的同學「互毆」，只要力道不夠，國中生們就會親自參與施暴。

女童父親決定向警方報案。然而，當該群國中生抵達警局後，不僅毫無反省悔過之心，甚至還出言反嗆，「我們就是所謂的『觸法少年』，不然你還想怎樣？」