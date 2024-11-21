　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強逼脫褲尿尿！小學女童遭國中學長姐「施暴狂踹」　扯下大片頭髮

▲▼南韓京畿道抱川爆發嚴重霸凌。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓京畿道抱川校園爆發嚴重肢體霸凌。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

南韓再度爆發嚴重的校園肢體霸凌事件！一名男性向媒體投訴，他就讀小學6年級的女兒最近，遭到一群就讀國中的學生霸凌，在手機被搶去後，被一群國中生暴力毆打、狠踹，不僅施暴的過程中，長髮被狠狠從頭皮抓下來一大把，甚至還被要求在路上脫褲尿尿，簡直遭到嚴重羞辱。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓京畿道抱川市本月8日爆發嚴重的校園肢體霸凌，一群就讀國中1、2年級的學生，只因為小學6年級女童A某疑似在社群平台發文「說壞話」，竟然就開始騷擾A某和A某的朋友，將兩人叫喚至附近的某國小校園施暴。

一群對小學生施暴的國中生，由4名女學生、2名男學生所組成。他們於事發當天下午4時，將A某等人叫喚至某國小校園後，不僅搶走A某的手機，甚至開始暴力毆打、狠踹A某，國中2年級的學長姐指示1年級的學弟妹使盡洪荒之力開打，甚至還不斷嫌「怎麼不再用力一點」，過程中甚至將A某的長髮從頭皮扯下。

▲▼女學生的頭髮，直接被一群國中生從頭皮扯下來。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

▲女學生的頭髮，直接被一群國中生從頭皮扯下來。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

當A某表示「想要上廁所」時，該群國中生竟然直接脫下A某的褲子，並表示「妳就直接在這尿吧」，過程中不僅有人伸出手指、插入A某的生殖部位，甚至還用點火的香菸去燙A某的身體，期間還有人用手機拍下施暴過程，並將影片上傳至網路。

當女童A某回到家後，遭外人欺凌的狼狽模樣終於被父親發現，於是女童父親才決定向電視台JTBC新聞時事節目《事件班長》投訴。女童父親爆料，其實她女兒從今年年初開始認識該群國中生，豈料卻淪為霸凌的目標，只要女兒穿新衣上學，就會被對方搶走。

女童父親更表示，女兒A某經常被該群國中生叫到某咖啡廳，逼A某掏出錢包為所有學生買單。另外，該群國中生還逼A某與她的同學「互毆」，只要力道不夠，國中生們就會親自參與施暴。

女童父親決定向警方報案。然而，當該群國中生抵達警局後，不僅毫無反省悔過之心，甚至還出言反嗆，「我們就是所謂的『觸法少年』，不然你還想怎樣？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！　女記者道歉了
快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬跨海求償2千萬結局曝
王寶強遭舉報詐欺「金額達4.5億」！
福特宣布：歐洲裁員4000人！
職場霸凌「8種慣用手法」！　心理師：破壞極大
5大高薪產業出現「這傳產」！平均年薪近百萬　贏過電子成大黑馬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

強逼脫褲尿尿！小學女童遭國中學長姐「施暴狂踹」　扯下大片頭髮

印度醫院大火！爸破窗衝入院內救7嬰兒　卻救不回雙胞胎女兒

奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

馬國男將在清真寺被公開鞭刑　3度觸犯「幽會罪」

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」表情尷尬　網嘆：送勞改了

力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

不想上班！女老師偽造19張病假單　下場慘了：恐被關2年

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

強逼脫褲尿尿！小學女童遭國中學長姐「施暴狂踹」　扯下大片頭髮

印度醫院大火！爸破窗衝入院內救7嬰兒　卻救不回雙胞胎女兒

奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

馬國男將在清真寺被公開鞭刑　3度觸犯「幽會罪」

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」表情尷尬　網嘆：送勞改了

力拚2001世界盃之後「最驕傲時刻」！　美記者發文激讚台灣

不想上班！女老師偽造19張病假單　下場慘了：恐被關2年

快訊／馬建豪三分球狂炸　中華男籃半場29分領先香港

輝達獲利強勁！但財測「未達市場高標」　亞股多收低

《漂亮朋友》東北大叔「純愛約砲」　老友坦誠相見：拍完感情破裂了

快訊／小開勒斃馬國女大生逃死刑　家屬悲痛跨海求償2千萬結局曝

發文酸台南Josh「體育圈沒這種人」！女記者道歉：請不要波及公司

黃豪平和女友穩交三年雙方見家長！　「八點檔甜心」放閃：遇到他很幸運

鄭怡爆「美國山林迷路驚魂」！　大喊女星名字...竟意外找到對方洋尪

台版《地面師》坑獨居亡者1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」

Jo Malone奶油色形象店日系風太美！SABON香氛酒店限定開瓶器必拿

SMA從無藥可醫到用藥全給付！病友李怡潔治療4次：運動功能進步了

拿「真小強」改造整人玩具　網笑：飛出去直接絕交...

國際熱門新聞

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

開戰以來首度　俄射洲際彈道飛彈襲烏

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

女覺得A片場景好眼熟　狗保母在她家拍片

美記者大讚陳傑憲　展現MLB天賦

8歲妹放學遭性侵砍死　斷氣前親口說出兇手

北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！少女崩潰痛哭

雅加達不再是首都　3天災人禍迫遷都

女老師大玩「校園SOD」！誘姦男學生只關1年

披薩給錯口味　夫妻把店員開膛剖腹

美兵推中國犯台　美軍馳援前台灣須撐1個月

長程飛彈攻俄：拜登要引爆核戰？

23歲蛇蠍女大生長相曝！騙光大叔「37萬聘禮」

更多熱門

相關新聞

獨／北市多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

獨／北市多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

北市警局大安、信義警分局先後驚爆警員加入創意私房論壇會員，不僅購買兒少性剝削影片，還涉嫌在派出所女廁內加裝針孔偷拍器拍攝女警及商借女廁的女大生、女性民眾如廁以及更衣私隱畫面，粗估光是女警最少就有6人受害；如今傳出北市警局提供給基層的「公費心理諮商」預算及名額已經用盡，部分遭變態渣警偷拍的被害女警光想到穿上制服服勤就會有負面陰影。

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」尷尬

北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」尷尬

石破茂「坐著握手」滑手機　網怒：日本之恥

石破茂「坐著握手」滑手機　網怒：日本之恥

遊韓注意！南韓鐵道工會12月起罷工

遊韓注意！南韓鐵道工會12月起罷工

陸籍少年「靖國神社亂塗鴉」！犯後潛逃香港

陸籍少年「靖國神社亂塗鴉」！犯後潛逃香港

關鍵字：

日韓要聞南韓校園霸凌京畿道抱川市扯髮性騷偷拍

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

靜宜女大生為愛赴緬！8個月孕照曝光　遭拘編號DX879

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面