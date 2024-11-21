遊韓注意！南韓鐵道工會「要求加薪」：從12月起無限期罷工

▲南韓鐵道工會去年9月也曾發起總罷工，首爾車站電子螢幕顯示多個班次「運行中止」。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓鐵道工會要求加薪、增加人力支援，不過種種要求卻未獲回應，因此今（21）日在首爾車站召開記者會時，宣布將從12月5日起投入無限期的總罷工。

根據《韓聯社》，南韓全國鐵道勞動組合（鐵道工會）於21日在首爾車站前召開記者會，「若是政府與鐵道公社在立場上沒有做出任何改變，則將從12月5日起投入無限期的總罷工。因此，12月總罷工是無法避免的選擇。我們認為，為了市民朋友們的安全、列車安全、正當的勞動報酬，鐵路勞動者們的鬥爭決定是正確的。」

南韓鐵道工會向資方與政府要求，基本薪資應該調漲2.5%、停止裁員、承認並實施4組2組輪班制度（每組工作時間為12小時，另2組在對方輪班時休息）、停止實施在駕駛室設置監控攝影機。

工會委員長崔明鎬（音譯）透露，自從2005年以後，平均每年會有2名勞工在工作時死亡，「鐵道工會的要求非常簡單，只要能夠取得和其他公家企業同等的待遇、依照政府的標準調漲基本薪資、執行勞資雙方的協議結果、經營新設路線時增加必要人力。」

鐵道工會首爾地方本部長姜正男（音譯）認為，「雖然強調安全第一，但現實卻是與理想相反，每年總是會有1到2名勞工在鐵路上喪失寶貴性命。我們無法犧牲勞工們的性命，同時讓市民們的安全陷入危險之中。」