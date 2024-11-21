北韓軍官拒絕握手！金正恩「伸手空等」表情尷尬　網嘆：送勞改了

▲金正恩想與北韓軍官握手時，遭到對方回絕，場面一度尷尬。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來軍事動向頻繁，研發並試射各種類型的導彈與軍事裝備，加強核武震懾力。北韓最高領導人金正恩最近出席一場軍事活動時，恰好被鏡頭捕捉到尷尬的畫面，正當他主動伸出右手向眼前的軍官握手時，該名軍官卻仍未停止敬禮動作、嘴巴念念有詞，場面相當違和。

根據英媒《每日郵報》，瑞典媒體《快報》（Expressen）引用北韓官媒所拍攝的影片，然而影片剛好捕捉到令人為之一笑得尷尬場面，金正恩最近出席首都平壤一場公開活動。從畫面中可以看到，當金正恩走上樓梯，並準備伸出右手、與距離樓梯最近的軍官握手時，該名軍官竟然直接拒絕，金正恩只能尷尬等待。

該名軍官嘴巴裡念念有詞，似乎仍未意識到「最偉大的領袖」金正恩已經出現在眼前。此時金正恩已經伸出右手，不知道到底是該收回右手、還是在現場繼續尬等，他只好繼續向眼前軍官示意握手，最後該名軍官才終於接受金正恩握手。

金正恩繼續沿著紅色地毯行走，周圍站立著其他軍官。

網友們對此表示，「金正恩等待軍官握手的畫面，真的非常好笑」、「金正恩的手懸在半空中，相當尷尬」、「現在那名軍官的身分，應該已經是『前』軍官了吧」、「該不會已經被派往礦坑了」、「我們懷念他」。

根據韓媒推測，影片拍攝日期可能是今年11月18日，當天金正恩前往平壤出席「朝鮮人民軍第4次大隊長、大隊政治指導員大會」，距離上一次該活動召開已經是10年前。此時，金正恩在發言時強調，所有軍事活動的目的，必須以完成戰爭準備為主。