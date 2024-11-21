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丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

▲▼APEC峰會上，日相石破茂坐在位置上滑手機，甚至加拿大總理杜魯道、秘魯總統柏魯阿爾特主動上前問候時，仍坐著接受對方握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲APEC峰會上，日相石破茂坐在位置上滑手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相石破茂飛抵南美洲國家秘魯、巴西，出席15日亞太經合會議（APEC）和G20峰會，外界甚至期盼能和美國總統當選人川普會晤。不過，石破茂此次代表日本參加APEC，卻是「出盡洋相」，不僅接受其他國家握手時坐在椅子上，更以道路塞車為由缺席合照。日本網友們相當憤怒，稱石破茂為日本之恥。

根據日媒《每日新聞》、《讀賣新聞》，儘管石破茂曾經擔任過自民黨幹事長，但他長久以來卻缺乏外交上的經驗，也因此11月中代表日本參加一系列的外交盛事時，自然引爆多起爭議。首先是在APEC會議，從照片中可以看到，當其他國家的領導人們起身走動、和別國領導人問候和互動時，石破茂卻只坐在椅子上，繼續滑手機。

▲▼APEC峰會上，日相石破茂坐在位置上滑手機，甚至加拿大總理杜魯道、秘魯總統柏魯阿爾特主動上前問候時，仍坐著接受對方握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼在加拿大總理杜魯道、秘魯總統柏魯阿爾特主動上前問候時，石破茂仍坐著接受對方握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼APEC峰會上，日相石破茂坐在位置上滑手機，甚至加拿大總理杜魯道、秘魯總統柏魯阿爾特主動上前問候時，仍坐著接受對方握手。（圖／達志影像／美聯社）

此時，加拿大總理杜魯道、秘魯總統柏魯阿爾特（Dina Boluarte）、馬來西亞首相安華相繼向石破茂主動問候握手時，石破茂的臀部卻仍緊貼在椅子上，坐著接受對方的問候與握手，令日本網友們感到相當驚訝，認為石破茂此舉在外交上讓日本顏面盡失，是非常沒有禮貌的舉動。

而在15日與中國國家主席習近平所進行的日中會談，石破茂在與習近平握手時，卻是扳著一張臉、伸出「左右兩手」，相比之下習近平卻只有「伸出右手」，日本與中國之間的國家形勢高下立判，令日本民眾更為不滿。

日本政府某高層關係人士分析，「從外交禮儀來看，為了展現雙方對等的立場，一般來說雙方會在握手時只伸出右手。不過從石破茂在與習近平握手時，伸出左右兩手的情況來看，很明顯他不慎展現出他在國內選舉時與選民握手時的壞習慣。」

▲▼石破茂伸出「左右兩手」，與習近平握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂伸出「左右兩手」，與習近平握手。（圖／達志影像／美聯社）

另外，石破茂在秘魯時，未能來得及趕上APEC會議的各國領導人大合照，令外界感到相當傻眼。事後，相關人士才解釋，是石破茂在參謁前秘魯總統藤森（藤森謙也）的墳墓之後，因回程遇上不可預期的事故，最後因此堵在路上。

日本外務大臣聲稱，他並不認為會因為石破茂缺席與各國領導人的紀念合照，而導致日本的外交關係與工作成果受到負面影響。

日本網友們批評石破茂時毫不留情面，紛紛在社群平台X留言分享看法，「根本就是日本之恥」、「太丟臉了吧」、「為什麼要一直滑手機」、「能不能趕快請辭啊？看了就討厭」、「他真的是日本人嗎？真是無恥的傢伙」、「非常違背常理且無知的舉動」、「失禮也要看場合吧」。

日本前駐美大使杉山晉輔分析，儘管石破茂在APEC峰會正式展開前，以坐著的姿態接受對方握手問候，並非違反外交禮儀的舉動，但缺席峰會閉幕前最後的領導人合照，仍不太恰當，因為畢竟是官方的正式活動。

《讀賣新聞》指出，儘管石破茂成為新任首相後，宣稱將會繼承岸田政府的路線，深化日美同盟發展，但其實與曾經擔任過4年外務大臣的岸田文雄、多年擔任首相的安倍晉三相比，其在外交方面的經驗與歷練明顯不足。

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