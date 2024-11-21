3.5萬年「劍齒虎幼崽」木乃伊被挖出　肉球完美保存

▲西伯利亞永凍土中，發現3.5萬年前的「劍齒虎幼獸」木乃伊。（圖／翻攝nature.com，下同。）



記者吳美依／綜合報導

西伯利亞發現一具3.5萬年前的「劍齒虎幼崽」木乃伊，皮膚、毛髮、前肢都完好無損，前爪甚至還有爪子及肉球。此外，這更是第一具已知的劍齒虎木乃伊，讓人們首度得以看見劍齒虎的模樣，得知其肌肉分布及狩獵模式等，研究成果被發表在期刊《科學報告》。

CNN報導，劍齒虎是一種冰河時期、已經滅絕的肉食動物，為現代大型貓科動物的遠親，以鋒利且最長可達20公分的犬齒聞名。不過，木乃伊化的貓科動物「極其罕見」，此前只有2具已知的貓科動物木乃伊，都是來自西伯利亞雅庫特（Yakutia）的洞獅（Panthera spelaea）幼崽。

最新發現的劍齒虎幼崽，也被保存在雅庫特的永凍土層之中，2020年在古生物學家監督下探勘長毛象象牙時被發現。根據放射性碳定年法，至少有3.5萬年的歷史，生活在更新世後期，也就是距今約260萬至1.17萬年前。

劍齒虎幼崽保存狀態良好，有著豐富的毛髮及木乃伊化的肌肉，臉部、前肢、軀幹幾乎都完好無損，深棕色毛髮很短但也很厚，長約20至30毫米，估計死亡時僅約3週大。

研究主要作者、俄羅斯科學院（RAS）古生物學研究所主任洛帕廷（Alexey V. Lopatin）表示，這是首次在亞洲發現劍齒虎物種Homotherium latidens的證據，先前只在荷蘭和加拿大育空地區（Yukon）發現化石骨骼。而雅庫特先前只有發現其他動物的木乃伊，例如長毛犀牛及長毛象（猛瑪象）。

洛帕廷表示，從木乃伊提取DNA，對於骨骼、肌肉及毛髮進行詳細檢驗，將是了解這個物種至關重要的下一步。他也形容劍齒虎的毛髮柔軟得令人驚訝，「親眼看見一種滅絕已久的動物，是一種奇妙的感覺，尤其是看見劍齒虎這種有趣的掠食者時。」