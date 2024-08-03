埃及女木乃伊張嘴似尖叫　新研究：恐在痛苦中死亡

▲科學家對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後發現，她或許是在極度痛苦下離世。（圖／路透，下同）



文／中央社

一具古埃及女性木乃伊1935年在勒克索（Luxor）附近出土，張大嘴巴的她似乎永遠定格在無聲尖叫中，引發考古學家許多想像，而最新研究提出她為何如此面目猙獰的解釋。

路透社報導，科學家藉由電腦斷層掃描對「尖叫女子」木乃伊進行虛擬解剖後發現，她或許是在極度痛苦下離世，並在死亡時經歷一種罕見的肌肉僵硬方式，稱為「屍體痙攣」（cadaveric spasm）。

期刊「醫學前沿」（Frontiers in Medicine）今天刊出這項研究，負責領導研究進行的埃及開羅大學（Cairo University）放射學教授沙林姆（Sahar Saleem）說明，屍體痙攣會在身體或精神承受劇烈痛苦後發生，而收縮的肌肉在死後立刻變得僵硬。

檢查指出，這名女性過世時大約48歲，罹患輕度脊椎關節炎，已經失去部分牙齒。她的遺體約於3500年前經過防腐處理，那時是古埃及「新王國時期」（New Kingdom）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沙林姆表示，考慮到木乃伊保存狀況良好，採用罕見且昂貴的防腐材料，再加上應用穿戴假髮、放置戒指等其他殯葬技術，似乎能排除是防腐處理人員粗心疏漏，忘記闔上她嘴巴的可能性。

沙林姆指出，這為提出其他解釋另闢蹊徑，例如「這名女子死時因極度痛苦而放聲尖叫，由於屍體痙攣，她的臉部肌肉收縮並保持這樣的外觀」。

不過沙林姆也強調，這名女子的死亡情形仍是未解之謎，無法確定是什麼原因讓她露出尖叫的表情。

一支考古團隊在埃及古城底比斯（Thebes）挖掘古埃及高階官員賽穆特（Senmut）的墓時發現「尖叫女子」。賽穆特是建築師及王家工程監工，據說也是最有權力的女法老哈特謝普蘇特女王（Queen Hatshepsut）的情人。

研究認為，「尖叫女子」可能是賽穆特的親屬，或許是與他關係密切的家族成員。