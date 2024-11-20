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御鼎興無辜被指「是謝宜容娘家」遭出征！小兒子痛苦發聲

▲▼御鼎興被影射是謝宜容娘家，出面喊冤。（圖／翻攝臉書／御鼎興純手工柴燒黑豆醬油）

▲御鼎興被影射是謝宜容娘家，出面喊冤。（圖／翻攝臉書／御鼎興純手工柴燒黑豆醬油）

記者柯振中／綜合報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，掀起軒然大波，甚至一度有消息傳出，她的娘家是雲林望族，導致御鼎興醬油遭出征。對此，御鼎興醬油一家的小兒子謝宜哲出面回應，這起誤會造成御鼎興名譽嚴重影響，謝宜容與他們家並無任何血緣、親戚關係，希望大家不要輕易發表未經查證的內容。

謝宜哲在臉書上表示，謝宜容事件發生後，許多民眾在沒有查證的情況下，僅憑傳聞謝宜容的娘家在雲林從事傳統產業，加上事件主角的姓名與他、他哥哥僅相差一字，就斷定他們一家是主角的家人，導致他們遭受無端非議，也對御鼎興的名譽造成嚴重影響，「在此聲明，我們與謝宜容無任何血緣或親戚關係。」

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▼御鼎興一家的小兒子謝宜哲發聲，強調與謝宜容無任何血緣、親戚關係。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

謝宜哲說，20日有媒體登門拜訪，也有民眾未經查證，就跑到粉專問候，品牌的Google評論也被灌入了大量一星負評，這些留言可能造成長久的影響與誤解，就算未來闢謠了，這些留言還是可能存在在評論裡。謝宜哲提到，這些謠言擴散迅速，他們沒有聲量、能力來闢謠，因此希望能有外界替他們發聲。

謝宜哲指出，御鼎興品牌是由他的阿公創立，後續由父親承接，他們第三代則是負責創新。由於他們是傳統手工的蔭油工廠，父親曾為了活下去、挺過產業削價競爭，將蔭油變成副業，開始從事炸臭豆腐、中西式早餐店、南北雜貨等工作，才能維持一家人的溫飽。

咬牙苦撐的25年間，謝家經歷過9次搬家，直到後來發生食安風暴，消費者開始關注飲食安全，他們的手工柴燒蔭油才逐漸受到關注。直到2015年，謝家才結束了南北雜貨的工作，讓蔭油回歸成主業。

謝宜哲感嘆，他們花了65年的時間，好不容易建立起了品牌，很難想像一個跟他們無關的錯誤資訊，竟對聲譽造成了無以復加的影響，「真心希望台灣的社會大眾對於假資訊可以進行查證，然後不要輕易地發表自己未經查證的內容。」

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御鼎興謝宜容醬油雲林望族勞動部

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