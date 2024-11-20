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雲林血案！深夜利剪刺死母姊2人　思覺失調女二審仍判囚14年

▲雲林一名罹患情感型思覺失調症的許姓女子，因發病持剪刀刺殺熟睡中的母親、姊姊，造成兩人大量出血死亡，一審判刑14年，並施以監護5年，台南高分院20日仍維持一審原判。（圖／記者林東良翻攝）

▲雲林一名罹患情感型思覺失調症的女子，因發病持剪刀刺殺熟睡中的母親、姊姊，造成兩人大量出血死亡，一審判刑14年，並施以監護5年，台南高分院20日仍維持一審原判。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

雲林一名罹患情感型思覺失調症的許姓女子，與母親、姊姊同住，2023年7月發病自殘被強制送醫，出院後返家不久，在晚間竟持剪刀刺殺熟睡中的母親、姊姊，造成兩人大量出血死亡，一審將許女依殺害直系血親尊親屬等罪判刑14年，並施以監護5年，台南高分院審理後20日仍維持一審原判，本案可上訴。

一審判決資料指出，許女2023年7月14日晚上趁母親、姊姊熟睡，持利剪刺向兩人，並發生拉扯、纏鬥，母親、姊姊因多處穿刺傷導致大量出血，低血容性休克死亡，家人凌晨返家發現兩人屍體立刻報警。

法官審理時，許女坦承犯行，因長期患有情感型思覺失調症之身心疾病，經送鑑定後確認行為時正處於辨識能力及控制能力顯著降低情形。許女因涉犯直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑12年；又犯殺人罪，處有期徒刑10年，應執行有期徒刑14年。並應於執行前入相當處所或以適當方式監護5年。

法官並指出，許女有情感型思覺失調症，過去無刑事前案紀錄，家庭支援功能良好，犯案時因情感型思覺失調症此精神障礙急性發作，出現聽幻覺與被害妄想，且缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，才出現暴力凶殘行為，但犯行造成母親、姊姊死亡，也讓其他親屬難以接受。女子長期因身心疾病所困，期間長達數十年，家屬證稱女子定期就醫、服藥，並有工作，與母、姊同住，平日母、姊若有外出需求，也會協助開車搭載，陪伴母、姊尚稱盡心盡力。

法官認為，身心疾病讓人的辨識能力及控制能力急速降低，從一個全然無攻擊性的病人轉變成弒親的凶手，這並不是社會安全網沒有接住，而是面對身心疾病未知的情況還是太多，對被告而言，刑期與治療同樣仍是處遇上的重要考量。本案上訴到台南高分院，二審法官20日上午宣判，維持一審原判決，可上訴。

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