青春雲林演唱會11／29重磅登場　一同感受雲林YOUNG POWER

▲2024「雲林YOUNG POWER」青春雲林演唱會將於11月29日在斗六藝術水岸園區盛大登場，今日舉行宣傳記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2024「雲林YOUNG POWER」青春雲林演唱會將於11月29日在斗六藝術水岸園區盛大登場，今（19）日宣傳記者會，由「校唱女王-陳華」、虎尾科技大學「嘻哈文化研究社」以及古坑華德福實驗高中「免洗樂團」現場演出並為活動預告暖身，演唱會更邀請金曲天團「告五人」等7組超人氣歌手，一起來HIGH翻雲林。

副縣長謝淑亞表示，為展現雲林的青春活力，每年結合縣內大專院校邀請藝人歌手熱情開唱，今年度更將活動擴大結合縣內高中職，將活動打造為專屬所有雲林青年學子的青春派對，金曲天團-告五人、偶像男團-FEniX、校唱女王陳華，還有超人氣歌手魏嘉瑩、溫妮、李杰明與好樂團都將帶來精彩演出。

除此之外，還有今年度「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主劉靜以及「青春對決Youth Up」徵選活動脫穎而出的前三名學生社團，也將登上演唱會舞台與藝人同臺表演，並且用多元的音樂及舞蹈綻放雲林的青春與熱情。

謝淑亞指出，青年是國家未來發展的重要關鍵，縣府積極推動各項青年發展工程，包括公共事務參與、青年就/創業輔導、青年多元發展培育等，都是傳達對青年世代的重視與關懷，同時也希望藉由積極塑造優質環境，努力提升生活機能品質，讓青年學子除了在雲林求學、就學，更能夠根留雲林。

勞動暨青年事務發展處副處長許木山補充，演唱會當天免費入場，現場還有歡樂摸彩活動，下午5點開始發放螢光棒和摸彩券，特別規劃了Apple ipad、Switch Lite等眾多摸彩好禮，活動絕對精彩可期，詳細活動內容將陸續公告於「2024雲林YOUNG POWER青春雲林演唱會」粉絲專頁，歡迎搜尋並關注，邀請全台青年朋友們相約這場盛會。

▲今日宣傳記者會，由「校唱女王-陳華」、虎尾科技大學「嘻哈文化研究社」以及古坑華德福實驗高中「免洗樂團」現場演出並為活動預告暖身。（圖／記者王悉宇翻攝）