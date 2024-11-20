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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何佩珊暫保飯碗　卓榮泰：完成責任追究後再討論去留

記者陳家祥／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員離世，分署長謝宜容遭爆涉嫌霸凌。行政院長卓榮泰今（20日）出面鞠躬致歉，「要再次向不幸過世的勞動部同仁家屬以及國人，表達最深的歉意，對不起大家」。至於勞動部長何佩珊的去留，卓說，先儘速完成責任追究，至於責任歸屬會再詳細跟何佩珊討論。

▲▼卓榮泰針對勞動部職場事件發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲卓榮泰針對勞動部職場霸凌事件發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

卓榮泰指出，這事件引起社會極大關注，必須給家屬跟國人同胞真相，全案移送檢調單位，詳細調查、追究責任，給家屬一個公道。此次事件他未能即時接住同仁，身為院長也要表達最高歉意，未來會用最嚴肅態度，要求勞動部最快時間內做出最嚴厲處置向社會交代。

而卓榮泰也要求所有部會跟各級機關首長，徹底全面清查機關內部，不容許再有類似的霸凌行為。至於有若干案件，現在已經被媒體揭露或討論，全部要在一週內完成調查追究責任。

同時，所有機關全面啟動各機關職場防治霸凌作業辦法，就辦法內容，加強對同仁保護、縮短各項調查期間，並且落實執行，迅速回報行政院。再次要求各機關首長，對所屬同仁身心狀況要疼惜、關心，注意工作上的分配。

「內部任何管理絕對不容許有不尊重，辱罵甚至霸凌行為。」卓榮泰強調，他也知道勞動部在內，各部會同仁這段時間都飽受壓力，國家政策還是要落實執行，希望大家做好心理輔導跟建設，未來一同營造合理的職場環境，以這個事件引以為戒，才能讓所有同仁在合理友善環境中，做出貢獻。

最後，卓榮泰也鞠躬表示，「要再次向不幸過世的勞動部同仁家屬以及國人，表達最深的歉意，對不起大家」。針對何佩珊是否有請辭？卓榮泰說，先儘速完成責任追究，至於責任歸屬會再詳細跟他討論。

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