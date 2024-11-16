國際茶葉咖啡博覽會　嘉義縣3大主題館展現國際水準

▲▼ 國際茶葉咖啡博覽會登場，縣長翁章梁行銷嘉義高山茶與精品咖啡 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024臺灣國際茶業博覽會與臺灣國際咖啡展15日盛大開展，地點位於南港展覽館1館1樓，現場人潮絡繹不絕。嘉義縣政府今年擴大參展規模，規劃「高山茶都」、「啡嚐嘉義」形象館及「臺灣精品咖啡館」，吸引眾多民眾前來聞香試飲。

縣長翁章梁也親自到場為嘉義縣咖啡及高山茶業者加油打氣，翁章梁熱情表示，這幾天要喝咖啡與高山茶不用到嘉義，到南港展覽館就可以逛得過癮。

農業處指出，嘉義縣有優異的茶葉生長環境，搭配技術深厚的製茶師，讓嘉義縣高山茶在各項競賽獲得亮眼成績；今年度台灣卓越盃咖啡國際競標賽中，嘉義縣更是表現傑出，在20個獲獎名次中橫掃15個名次，並包含3席總統獎，展現嘉義精品咖啡已具國際性水準。

翁章梁說，嘉義縣有得天獨厚的地理環境，搭配優秀的茶農、咖啡農的職人精神，讓嘉義咖啡與茶葉橫掃各大比賽獎項。今年設立3大主題館，聚集嘉義縣15家茶葉業者、18家咖啡業者，由業者親自向民眾分享精品咖啡與高山茶的魅力，希望讓更多人愛上嘉義的咖啡與茶葉。

翁章梁也說，嘉義縣政府積極前往沖繩開拓咖啡市場，現在已有當地業者販售嘉義咖啡，今年也帶領咖啡莊園前往沖繩百貨公司設立快閃專區，並在當地知名文化市集推廣嘉義精品咖啡，希望能讓更多愛咖啡，懂咖啡的朋友認識嘉義咖啡。

農業處說明，歡迎全台民眾在11月15日至18日，到南港展覽館1館1樓「高山茶都館」(J128)、「臺灣精品咖啡館」(J316)及「啡嚐嘉義館」(J218)，感受臺灣精品咖啡與阿里山高山茶的風味。