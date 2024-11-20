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39歲勞動部公務員之死　綠議員籲修《公務人員保障法》提升職場健康

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，民進黨籍市議員顏若芳質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

勞動力發展署北分署吳姓公務員輕生，分署長謝宜容涉嫌霸凌，勞動部昨公布調查報告內容引發更多爭議；勞動部長何佩珊今（20日）到立院備詢時遭輪番詢問，一度崩潰落淚且表達願下台負責。民進黨台北市議員顏若芳表示，現在最重要的是提升公務人員職場安全，應儘速召開全國性研商會議，修正《公務人員保障法》、落實更多配套。

顏若芳今天在臉書發文表示，勞動部身為勞權主管機關，卻放任賤視勞權、打壓雇員的主管，不僅何佩珊責無旁貸，全國公務機關都該引以為戒，「部長（何佩珊）妳再多的眼淚或請不請辭，都換不回同仁的寶貴生命了，初版的調查報告，更讓妳的淚珠變成了『鱷魚的眼淚』。」

顏若芳指出，依《職業安全衛生法》及相關法令規定，在一般民眾的勞動職場，雇主必須針對員工的健康危害、霸凌、過勞等事項提出具體預防計畫並據以執行，但這套規定，並不適用於多數公家機關的公務員，因為公務員適用的是《公務人員保障法》及《公務人員安全及衛生防護辦法》。

顏若芳提及，這2部法規中，並沒有像《職安法》一樣嚴格要求雇主應針對雇員的健康危害、霸凌、過勞事項提出具體預防措施，僅有以「應落實預防、應提供」草草帶過，且比起《職安法》及相關細則逐年不斷與時俱進的修正，《公務人員安全及衛生防護辦法》卻自2014年就沒有再修過了。

顏若芳認為，公務人員一直被認為是「鐵飯碗」、「涼缺」，甚至是許多父母望子、望女成龍、成鳳的途徑之一，但實際上許多公務人員承受的是更少職場保障、更多職場壓力。

「何佩珊要不要哭、要不要辭職根本不重要，謝宜容撤職、懲處、依法究辦更是基本的。」顏若芳強調，但重要的是，如何提升公務人員的職場健康、安全保障，中央和所有地方政府都不應將這次的憾事列為個案檢討，而應儘速召開全國性的研商會議，修正《公務人員保障法》並落實更多配套措施。

顏若芳說，否則如果所有公務機關繼續以「今天公祭、明天忘記」的心態來檢討，最終台灣政府機關只會背上「血汗政府」的惡名，更再無立場、再無說服力，要求民間企業職場共同維護勞動權益。

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