謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者葉國吏／綜合報導

勞動部謝宜容涉及職場霸凌，引爆全台怒火。雲林知名醬油工廠「御鼎興」無辜被誤傳是謝宜容娘家，慘被網友在Google評論用一星洗版。不過在21日早上，這些一星評論大部分都已經刪除，僅剩一位網友仍給一星評論，御鼎興也在這則評論寫上134字回應。

▲雲林知名醬油工廠「御鼎興」被一星洗版。（圖／翻攝Google）

網路20日傳出謝宜容娘家是西螺知名醬油業者「御鼎興」後，Google評論馬上被一星洗版，不過今早已經大多刪除，僅剩一個11小時前的一星評論還在版上。

御鼎興也在該則評論上回覆「您好，您的評論與留言若是與謝宜容的事件有關，在此澄清我們與謝宜容並無血緣或親戚關係，我想你會誤會很可能是因為與我們第三代接班人的姓名雷同，再請您查證事實，詳細情況我們有在臉書發表聲明，若查證後確認是誤會，再請您幫我刪除此評論，並維護我們努力了65年的品牌聲譽，衷心感謝。」

▲「御鼎興」名譽受嚴重影響，品牌二代業者謝裕讀昨出面澄清家族與謝宜容完全無干係，並拿出戶口名簿自清。（圖／記者王悉宇翻攝）

另外，「御鼎興」二代業者謝裕讀更是出示戶口名簿，苦笑說「我們家沒有這個人」，我有兩個兒子名字是謝宜澂、謝宜哲，名字是我取的，意外受到勞動部事件波及，相當難過，影響很大，若不趕緊澄清恐「傷及無辜」。