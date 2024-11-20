27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

▲劉太太在等待麻藥生效的過程中昏迷。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

天津河西一名27歲的劉太太日前至一醫院，進行第10次的「雷射祛斑」治療。醫師對劉太太使用外敷麻醉藥膏後，患者出現不適，一度休克、抽搐、心臟停搏。劉太太在經過10天搶救治療後，不治離世。家屬懷疑，是醫師麻藥敷太多所致。

據《現代快報》報導，劉太太的母親表示，女兒做此治療，是為了除身上大面積的胎記，花了10萬多元（人民幣，下同）做了10次治療，最後一次治療時，在等待麻藥生效的過程中，女兒感到不適，隨後昏迷。

劉太太的母親表示，「當時醫生通知我，進手術室看一看，女兒告訴我，她頭暈難受，醫生就趕緊把塗抹的麻藥擦掉了，在隨後的觀察期間，女兒喊餓，我便外出買飯，10分鐘後回來，我就發現女兒正在搶救，其間還出現休克、抽搐、口流異物等症狀，並伴隨血絲，醫生馬上進行CPR，一旁的護理師也迅速叫救護車。」

▲ 劉太太生前與院方的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

一名護理師表示，「劉太太原本固定在做雷射治療的醫師離職了，後來才轉到我們這，患者的皮膚病問題是，神經性纖維瘤和咖啡斑，需要多次雷射祛斑，每次治療前，都需要塗抹麻藥，我們治療前，也問過家屬了，家屬說她沒有其他基礎疾病。」

急救醫院給出的死亡原因為「枕骨大孔疝氣」。據了解，這是一種由於顱內壓力過大，所引起的疾病。

涉事醫院副院長表示，「我們醫院祛胎記採用的是，激光祛除的方式，去得比較乾淨，不會反彈，這個連小手術都算不上，所用的麻藥是外敷的，每次治療使用的麻藥，均為複方利多卡因乳膏，而最後一次使用的管劑已一起封存，等待調查。」

劉太太的丈夫已將妻子遺體，送至司法鑑定機構進行屍檢。他表示，「之前的療效不太好，會不會是最後一次治療面積太大，塗藥太多，過量了？不能讓妻子不明不白地走，一定要弄清楚死因，也希望用我們的不幸，來警醒別人。 」

該院的院長也表示，「衛健委已介入了解這個事情，並給醫院下了整改通知，對患者的死，我們也很惋惜，等鑑定結果出來，如果確實是院方的責任，我們會承擔。」