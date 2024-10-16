天津全面「取消房市限購」　促房地產回穩

▲天津房市。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方日前對房地產提出降自備款、降息等刺激買氣措施後，天津今天宣布全面取消執行8年的房地產限購政策，目前僅剩北京、上海、深圳及海南部分地區仍有限購措施。

綜合第一財經及財聯社報導，天津6部門16日發布通知，取消天津市新建商品住房和中古屋購買、轉讓等方面的限制性措施，無論是否具有天津戶籍的人，都可在當地買房，也無須提供社保證明；此外，也不再對新建商品住房銷售價格上限實施指導。

天津是從2016年10月1日起實施區域性住房限購、強化差別化住房信貸政策、加強住房金融監管、嚴格新建商品住房價格申報制度等措施，至今已經8年。

易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，天津取消限購等最新舉措表明，中國各地限購範圍進一步縮小，這意味著2010年以來的限購政策進入到逐步退出的階段。

目前僅剩北京、上海、深圳以及海南部分城市還保留了限購措施。

一線城市中，廣州已在9月30日宣布全面取消各項購房限令。海南省東方市、澄邁縣、文昌市也在10月上旬通知全面取消住房限制性措施，為當地已實施超過6年的房地產「全域限購」政策打開缺口。

房地產低迷近年拖累中國經濟，影響財政收入。中共中央政治局9月26日召開會議首次提出要促進房地產市場止跌回穩。其中包括，要回應民眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。

在9月24日，中國央行推出多項金融措施試圖振興經濟與房市，其中包括調降存量房貸利率以及統一房貸頭期款比例。將全國層面的第二間房頭期款比例由25%下調至15%。