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大陸 大陸焦點 特派現場

門窗抖動金屬碰撞！　五月天上海演唱會周邊住宅「震感」強烈

記者魏有德／綜合報導

搖滾天團「五月天」昨（19）日在上海體育館持續舉行「回到那一天」演唱會。主唱阿信特別和現場歌迷們「溝通」，演唱會期間，周邊居民家中受到「地震」的震感，「像《派對動物》、《離開地球表面》這樣的歌曲，讓我們以揮手代替跳躍，好不好？」

《東方網》報導，昨（19）日晚間19時19分，在距離上海體育館不遠處的匯翠花園小區，當《傷心的人別聽慢歌》副歌響起時，住戶鋁合金窗發生強烈抖動並發出金屬碰撞聲，桌面上水瓶內的水失去了「水平」高速搖擺。體感上如同房屋在「左右搖晃」。

▲五月天上海演唱會，阿信呼籲歌迷用揮手取代跳躍。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲五月天上海演唱會，阿信呼籲歌迷用揮手取代跳躍。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，五月天演唱會期間，上海體育館周邊約有10棟樓房居民反映出現明顯「震感」，有居民透露，已經結束的7場五月天演唱會期間，小區每場均有超過3次的搖晃，「3次明顯搖晃均對應著特定歌曲，分別為《傷心的人別聽慢歌》、《派對動物》、《離開地球表面》。」

大陸地震專家表示，相關研究表明，當歌曲的BPM（每分鐘節拍數）在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振，「這可能是一種共振現象。」
 
數據顯示，周邊居民反映搖晃明顯的三首歌，《派對動物》的節拍為136，《傷心的人別聽慢歌》和《離開地球表面》的節拍均為138，與專家的推測基本吻合。

對於周邊民眾在演唱會期間的「特別感受」，除歌手與演出方和歌迷們呼籲減少現場跳動外，當地相關部門已正在協商並尋找解決市民擔憂的方法。

上海市一名人大代表透露，大型演出活動，以「誰主辦誰負責」為原則，核心是建立一個專業機構的白名單，「不管是哪個部門主審的活動，都能找到專業鑒定機構，委託機構提前對該活動可能給周邊居民帶來的噪聲或震動影響進行評估，然後加以落實。」

此外，上海市文旅局將和公安局、地震局、住房城鄉建設管理委等部門將一起研究震動監測、風險防範辦法，督促演出主辦方徵求有關部門意見，加強舞台監測和音量控制，減少和觀眾的大規模互動和跳躍動作，審批曲目時，回避節奏上可能會造成共振現象的曲目。

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