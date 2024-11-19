嘉義中央廣場蚯蚓大軍竄出！民憂「是否會有地震」　學者解答了

記者翁聖勳、郭玗潔／嘉義報導

嘉義市16日於中央廣場舉辦移民節活動，地板卻出現蚯蚓大軍，引發民眾議論。同日高雄前鎮紅毛港國小附近的馬路也有大批蚯蚓竄出，讓路過民眾頭皮發麻，將畫面拍下表示「連走路都很困難」，恰巧近幾日南部發生淺層地震，讓民眾擔心是「地震預言」，懷疑「是否又會有地震」。對此，嘉大生物資源學系助理教授梁家源說，中央廣場草坪因天兔颱風來襲，當天一度淹水，蚯蚓可能為了呼吸紛紛竄出。

▲嘉義中央廣場地板16日出現蚯蚓大軍。（圖／民眾提供）

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16日在前鎮區中央廣場上地板上出現許多小蚯蚓，有民眾看到後，將照片發布在臉書上表示「中央廣場滿地小蚯蚓」，網友看了也回覆「恐怖」、「我家附近也是，不知是否會有地震」。

對此，嘉大生物資源學系助理教授梁家源說，因天兔颱風帶來雨水，當天下了5小時的雨，導致中央廣場草坪一度淹水，因下雨讓土壤含氧量降低，所以一等天氣放晴，蚯蚓才大量竄出地面呼吸。

巧合的是，高雄市前鎮區同日也出現大量蚯蚓竄上柏油路、騎樓，也引發當地民眾討論，「我家附近也是」、「地震預言是真的？我前天晚上還耳鳴好久」、「難怪剛路過有一股莫名的腥味」、「頭皮發麻。」

恰逢最近中南部及東部地震頻繁，除昨晚花蓮近海發生芮氏規模4.6地震，今一早台南麻豆、宜蘭也接連有地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這幾起地震都屬於極淺層地震，在震央附近的民眾因為震波影響會比較有感，大部分民眾可能無感，而今年發現中南部地震發生確實較頻繁，氣象署24小時密切監測地震活動。

