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小心旅遊雷區！2025全球「15大避訪景點」出爐　東京、京都上榜

出國前注意！2025旅遊雷區榜單　15大「避訪」地點曝光

▲ 外媒公布2025年旅遊建議，指出有15處「過度觀光」地區。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人都會趁著閒暇之餘出國旅遊，然而近日外媒就公布2025年旅遊建議，指出有15處因「過度觀光」受害的地區，希望大家可以避開，並推薦值得探索的旅遊地點。

根據英國《每日郵報》報導，美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodor's Travel）近日公佈2025年旅遊建議，特別針對15處因過度觀光受害的地區提出「避訪」建議，同時推薦25個較冷門但值得探索的旅遊地點，希望藉此推動全球旅遊更加永續發展。

榜單指出，印尼的峇厘島作為全球著名旅遊勝地，長期以來因無限制擴張，已陷入塑料污染的危機，自然景觀與文化遺產面臨極大威脅；類似情形也發生在泰國蘇梅島，隨著影集《白蓮花大飯店》第三季熱播，遊客激增使垃圾問題和土地開發進一步惡化。

歐洲多個熱門旅遊城市如西班牙巴塞隆納、義大利威尼斯及葡萄牙里斯本等地，因遊客過多導致居民生活受擾、文化特色逐漸流失，以及基礎設施不堪負荷，地方民眾反感情緒高漲；義大利的西西里島則在榮膺2025年文化之都的同時，面臨水資源短缺挑戰，居民用水問題因遊客大量湧入而惡化。

在亞洲地區，東京與京都吸引了大量外國遊客，但也因此推高旅遊成本，擠滿人潮的景點讓居民與旅客都無法輕鬆享受旅遊體驗；另一方面，珠穆朗瑪峰和印度的克勒拉邦則因過度登山與沿海開發問題，環境與當地居民生活受到重大影響。

墨西哥瓦哈卡市的情況則特別令人擔憂，該地區以其文化遺產與節慶活動聞名，但隨著房租飛漲和傳統活動的過度商業化，當地居民已難以負擔日常生活，甚至出現「討厭外國人」的抗議聲浪。

《福多旅遊》呼籲旅客暫時「放過」這些地區，給予其喘息的機會，並建議旅遊者將目光轉向那些尚未被大量開發的地點，如芬蘭的赫爾辛基、約旦的彼特拉古城和南非的赫馬努斯等。

此外，該雜誌還推薦了一些新興旅遊地，包括美國的惡地國家公園和法屬玻里尼西亞的馬貴斯群島，希望藉由分散旅遊熱潮，緩解過度觀光問題，推動旅遊業更加永續發展。

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