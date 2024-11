才剛降低核武門檻　俄宣稱擊落烏克蘭發射「美製遠程飛彈」　

▲2023年7月,美國陸軍將陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)安裝到海馬斯多管火箭(HIMARS)上。圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯國防部19日宣稱,在西部的布良斯克州(Bryansk)擊落烏克蘭所發射的美製「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)遠程飛彈。此前不久,總統普丁才批准修訂該國核理論(nuclear doctrine),降低動用核武的門檻。

俄羅斯國防部在Telegram表示,烏軍發射6枚「彈道飛彈」,其中5枚被擊落,第6枚受損,「根據經過證實的數據,(烏軍)使用了美製ATACMS戰術飛彈……ATACMS碎片掉落在布良斯克一處軍事設施的技術區域,引發火災,但已經撲滅。」

2名美國官員向ABC News證實,烏克蘭首次向俄羅斯境內目標發射ATACMS,但一共是發射8枚飛彈,被俄軍攔截2枚,另外6枚擊中布良斯克州卡拉切夫鎮(Karachev)一座彈藥庫。他們對於克里姆林宮「不負責任的言論」並不意外,但華府並未看見莫斯科「真的」計畫使用核武的跡象。

