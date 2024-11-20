才剛降低核武門檻　俄宣稱擊落烏克蘭發射「美製遠程飛彈」　

▲2023年7月，美國陸軍將陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）安裝到海馬斯多管火箭（HIMARS）上。圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯國防部19日宣稱，在西部的布良斯克州（Bryansk）擊落烏克蘭所發射的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）遠程飛彈。此前不久，總統普丁才批准修訂該國核理論（nuclear doctrine），降低動用核武的門檻。

俄羅斯國防部在Telegram表示，烏軍發射6枚「彈道飛彈」，其中5枚被擊落，第6枚受損，「根據經過證實的數據，（烏軍）使用了美製ATACMS戰術飛彈……ATACMS碎片掉落在布良斯克一處軍事設施的技術區域，引發火災，但已經撲滅。」

2名美國官員向ABC News證實，烏克蘭首次向俄羅斯境內目標發射ATACMS，但一共是發射8枚飛彈，被俄軍攔截2枚，另外6枚擊中布良斯克州卡拉切夫鎮（Karachev）一座彈藥庫。他們對於克里姆林宮「不負責任的言論」並不意外，但華府並未看見莫斯科「真的」計畫使用核武的跡象。

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Russia confirms that Ukraine has used ATACMS ballistic missiles donated by the U.S. to strike targets in Russia’s Bryansk region



This video shows the Ukrainians launching their first ATACMS against Russian territory on the 1000th day of the war pic.twitter.com/la1IgGuctf — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2024

烏克蘭總統澤倫斯基19日不願意證實，烏克蘭是否已經使用ATACMS，打擊俄羅斯布良斯克州的彈藥庫。但他回應，該國擁有ATACMS，並且「將會全部用於」對抗俄羅斯。

拜登政府17日「首度」放鬆武器限制，允許烏克蘭使用美援武器，打擊俄羅斯境內目標。2天後，普丁修訂核理論宣稱，一個無核國家在擁核國家的「支持或參與之下」，針對俄羅斯發動常規武器攻擊，將被視為針對俄羅斯聯邦的聯合攻擊。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項改變意味著「烏克蘭武裝部隊對俄羅斯使用西方非核子火箭，可能引發核方面的回應。」俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則認為，ATACMS是西方國家「想要升級」的信號。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）19日表示，他對於俄羅斯修訂核理論的決定「很不幸地，並不感到意外」，「自從針對烏克蘭的侵略戰爭開始以來，該國一直試圖透過不負責任的核言論及行為，脅迫與恐嚇烏克蘭及世上其他國家。不論俄羅斯怎麼說，美國或北約都沒有對俄羅斯構成任何威脅」，呼籲克宮停止「好戰和不負責任的態度」。

普丁降低「動用核武」門檻！ 回應美國鬆綁烏克蘭武器限制