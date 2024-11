住家遭開槍！美屋主報警　反遭警察「連開6槍擊斃」

▲達勒姆撥打911,通報住家遭槍擊,結果他反而被警察擊斃。(圖/翻攝X@LasVegasLocally)



記者吳美依/綜合報導

美國拉斯維加斯發生悲劇案件,一名43歲男子撥打911通報住家遭遇槍擊,反而被警官連開6槍擊斃。死者家屬要求立刻逮捕開槍警官,警方法律團隊卻宣稱此人並沒有犯罪。

12日凌晨,達勒姆(Brandon Durham)與15歲女兒待在家裡,報警宣稱有人對他家開槍,甚至直接闖進來。3名警官到場時發現,這戶人家的汽車及窗戶明顯受損,房子裡傳來尖叫聲及撞擊聲,他們踹開前門一進去,就看見屋主與一名女子正在爭奪一把刀,原來嫌犯正是他的31歲女友布卓爾(Alejandra Boudreaux)。

密錄器畫面顯示,警官布克曼(Alexander Bookman)看見2人正在奪刀,立刻大喊「放下刀子!放下刀子!」然後開了一槍打中達勒姆,儘管對方已經倒臥在地,竟又一連補了5槍。儘管員警們試圖挽救,達勒姆仍在現場被宣告不治。

The Las Vegas Metropolitan Police Department has released body cam footage showing an officer shooting a homeowner who was fighting for control of a knife with a person who had just broken into his house. pic.twitter.com/lpNo1gYht0