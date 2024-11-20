住家遭開槍！美屋主報警　反遭警察「連開6槍擊斃」

▲達勒姆撥打911，通報住家遭槍擊，結果他反而被警察擊斃。（圖／翻攝X@LasVegasLocally）



記者吳美依／綜合報導

美國拉斯維加斯發生悲劇案件，一名43歲男子撥打911通報住家遭遇槍擊，反而被警官連開6槍擊斃。死者家屬要求立刻逮捕開槍警官，警方法律團隊卻宣稱此人並沒有犯罪。

12日凌晨，達勒姆（Brandon Durham）與15歲女兒待在家裡，報警宣稱有人對他家開槍，甚至直接闖進來。3名警官到場時發現，這戶人家的汽車及窗戶明顯受損，房子裡傳來尖叫聲及撞擊聲，他們踹開前門一進去，就看見屋主與一名女子正在爭奪一把刀，原來嫌犯正是他的31歲女友布卓爾（Alejandra Boudreaux）。

密錄器畫面顯示，警官布克曼（Alexander Bookman）看見2人正在奪刀，立刻大喊「放下刀子！放下刀子！」然後開了一槍打中達勒姆，儘管對方已經倒臥在地，竟又一連補了5槍。儘管員警們試圖挽救，達勒姆仍在現場被宣告不治。

The Las Vegas Metropolitan Police Department has released body cam footage showing an officer shooting a homeowner who was fighting for control of a knife with a person who had just broken into his house. pic.twitter.com/lpNo1gYht0 — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) November 15, 2024

布卓爾宣稱自己最近出現自殺傾向，闖入男友家裡，是因為「我想要讓警察開槍打死我……我感覺我要為這一切負責。」她目前面臨多項指控，包括使用致命武器攻擊罪、使用致命武器入侵住宅罪、家暴及虐待兒童等，目前被關押在克拉克郡拘留中心，預計25日出庭。

布克曼目前已經被停職處分，等待內部調查結果。克拉克郡地方檢察官沃爾森（Clark County）回應，此案仍在調查初期階段，也尚未掌握所有資訊，不方便評論。

儘管家屬要求逮捕，拉斯維加斯警察保護協會（LVPPA）總法律顧問羅傑（David Roger）堅稱警官沒有違法。他指出，在民事案件裡，個人疏忽是有問題的，但在刑事案件中，必須證明一個人具有犯罪企圖，「雖然達勒姆先生的死是一場悲劇，布克曼警官只是履行職責，而非有意犯罪。」

CNN報導，人們撥打911求助，結果反而被員警射殺的案件，在全美各地引起關注。拉斯維加斯的助理警長多莉（Dori Koren）坦承，這是該部門今年第8起涉及警方的致命槍擊事件。

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