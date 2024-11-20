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天蠍排第2名！　「抓狂時最恐怖」星座情人Top4　

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲在兩人交往的過程中，你曾見過另一半抓狂的一面嗎？（示意圖／免費圖庫xframe）

文／亞提米斯

交往前往往不見得會看到情人翻臉的一面，但是交往後往往會發生一些小小的不愉快，只是有些情人會因為不愉快的情緒而大抓狂，展現出和平常完全不同的恐怖模樣，也讓很多人大大吃了一驚，原來身邊這個人生起氣來是這麼恐怖的，究竟哪些星座情人抓狂的時候會變身成超恐怖的模樣呢？就讓我們一起來看看吧！

第4名：巨蟹座

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巨蟹座向來是看起來還蠻柔弱，或該說是看起來還蠻性情溫婉的一群，似乎也不會有什麼令人覺得很可怕的抓狂表現，但是很多人都不是很清楚，其實巨蟹座生氣抓狂起來是還蠻可怕的，而且失控的比例還挺高。

簡單來說，巨蟹座是個還蠻情緒化卻不怎麼會表現出來的一個星座，平常生氣頂多是給個臉色，但是抓狂起來的時候，許多巨蟹座會一時被情緒波濤給蒙蔽，失控的情緒會讓巨蟹座狂哭外帶亂扔東西，一整個就是不受控暴走，令人不怎麼敢接近。

第3名：射手座

談戀愛的射手座通常都是好脾氣的一群人，當然天生就很活潑開朗的射手座也不會那麼容易生氣，但往往很多人不願意惹射手座發怒的原因，其實是當你看過射手座抓狂一次之後，也不會有人想要看射手座抓狂第二次。

原因很簡單，射手座抓狂時會非常精準的進行報復手段，而且往往都是一擊必中、打蛇打七寸的死穴，完全就成了一個足以令人致死的人間凶器，和平常開朗活潑的形象是差很多的，只是不怎麼大抓狂的射手座也不會經常露出這可怕的一面。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲天蠍座的抓狂，看似冷淡卻會像大火般瘋狂亂燒。（示意圖／視覺中國）

第2名：天蠍座

這好像一點都不難理解，相信許多人也有切身之痛，但重點是，你能把一個天蠍座惹到大抓狂的地步，那麼你也該思考一下自己是不是做了說了太多讓天蠍座無法信任、無法接受又無法承受的背叛、欺騙和謊言。

天蠍座的抓狂算是冷火型的抓狂，也就是看起來冷淡但是會像大火一樣瘋狂亂燒，有的天蠍座會「無意中」砸壞了所有的盤子，或是「不小心」把對方的衣服或生活用品從樓上往下丟之類的，總之天蠍座是什麼都做得出來的狠角色。

第1名：雙子座

典型來說就是從天使變惡魔，或是從乖巧的小男孩小女孩變身成破壞神的等級。雙子座最可怕的不是他們抓狂時會使用什麼手段，而是他們生氣時的那張嘴，大概已經爆發到了能夠口吐火箭炮、核子彈的那個能力。

要讓雙子座大抓狂並不是件太容易的事，他們天生知道該怎麼把情緒快速轉化，但真的惹毛了雙子座的時候，他們在理智斷裂的當下，會從原本的活潑明理聰明轉變成一個處處戳人死穴、非罵到對方無顏活在世上，或是非用言語機鋒讓對方崩潰不可的態度，還蠻恐怖的！

本文經授權轉自：亞提米斯《凶猛！抓狂時超恐怖星座情人排行榜

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