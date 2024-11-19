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旺到2025年！秋冬3星座「好運超強勁」　排行一次看

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雙子座、處女座及金牛座，好運超強勁，令人羨慕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2024年已進入秋冬季節，各星座的運勢將隨著季節變化而波動。塔羅牌老師艾菲爾統整「12星座運勢排行榜」，並指出，秋冬是人們生活中重要的過渡期，有些星座將迎來機遇，享受順利進展；而有些星座則需要保持耐心，面對挑戰或變化。排行榜出爐，可見運勢第1名為雙子座、處女座及金牛座，無論事業或戀情，都將迎來可喜的變化。

艾菲爾分享「2024秋冬最值得注意的運勢排行榜」，請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：水瓶座、雙魚座、巨蟹座

在工作和人際關係方面，將面臨一定的挑戰。水瓶座這段時間的計畫進展緩慢，雖然有時會有新點子湧現，但缺乏具體的行動支持，可能會感到白忙一場。感情方面，水瓶座的理想化可能與伴侶的關係變得不夠穩定，需要更多的溝通和理解來解決問題。

雙魚座則會感覺到情感上的不穩，尤其在工作時容易感受到情緒波動，可能因對自己能力的質疑而迷失方向。雙魚座容易受到外界的影響，這段時間不宜做出過於衝動的決定，應該保持冷靜、穩步前行。

巨蟹座則會在家庭和工作間的平衡感到些許壓力，即便如此，他們仍能靠著耐心和細心克服困難，但需要警惕情感上的不和諧，避免無謂的爭執或誤解，將精力集中在更為實際的事情上。

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲獅子座、射手座、摩羯座必須保持耐心、踩穩腳步，避免倉促做決定。（示意圖／本報資料照）

第3名：獅子座、射手座、摩羯座

在面對變化時顯得相對冷靜和穩重。秋冬季節讓他們進入反思的模式，尤其在工作或財務上的規劃會有新突破。獅子座這段時間將處於一個轉型的過渡期，雖然直覺告訴他們要做出改變，但會意識到不是每個機會都適合立刻抓住。獅子座需要保持耐心，等待最佳時機，避免因衝動做出錯誤決定。

射手座在這段時間會變得更加謹慎，過去的冒險精神會稍有收斂，開始專注於實現長期的目標。秋冬季節是射手座做出重大改變的時機，但要注意過於急躁可能因此錯過最好的機會。

摩羯座的運勢相對穩定，這段時間能夠清晰地看清自己的目標，並開始規劃未來的路徑。儘管摩羯座面對的挑戰不小，但他們具備毅力和冷靜，能夠穩步前行，取得穩定的進展。

▲▼ 男女,情侶,男友,女友,交往,談戀愛,正妹（圖／CFP）

▲天秤座與另一半感情升溫。（示意圖／視覺中國）

第2名：天秤座、牡羊座、天蠍座

2024秋冬運勢相對積極，尤其在財務和事業方面，能夠抓住機會並見證努力的回報。天秤座的運勢會變得非常穩定，特別是在事業上，能找到自己的定位，並開始為未來的發展鋪路。這段時間也很適合進行理財或學習，為未來積累更多資源。感情方面，天秤座會感覺到一股穩定的安全感，與伴侶的關係升溫。

牡羊座則在這段時間裡開始實現之前積累的努力，儘管他們的行動力強大，但會在這段時間冷靜思考，做好中長期的規劃。牡羊座的事業會逐漸往好的方向發展，並且在挑戰中獲得突破。

天蠍座則會發現自己有了新的成長機會，特別是在財務和投資方面，雖然他們面臨一些競爭壓力，但憑藉著自身的堅持與專注，最終能夠克服困難，進入一個更加穩定的時期。

▲▼ 上班族,辦公室,同事,工作。（示意圖／CFP）

▲最強運3星座將迎來振奮人心的變化與機會。（示意圖／視覺中國）

第1名：雙子座、處女座、金牛座

這段時間的運勢尤其強勁，無論是事業還是感情，生活將迎來可喜的變化及更大的機會。雙子座在秋冬季節的運勢尤其突出，這段時間，他們將會抓住一些意外的機會，並在事業上取得飛躍性突破。雙子座的社交圈擴大，並能與更多有影響力的人建立聯繫，這將幫助他們在未來的發展中站穩腳步。

處女座則在這段時間內，逐漸展現出不為人知的一面，無論是工作還是創意上的突破，都能夠快速完成。處女座將會得到他人的認可，並在關鍵時刻做出正確決策，實現理想的職業成就。

金牛座在秋冬季節會迎來努力的果實，特別是在財務管理方面，他們能積累更多的資源，並且在事業上實現穩定增長。金牛座的踏實努力將會迎來穩定的回報，使未來更加光明。

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