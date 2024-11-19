大園仁壽宮11／20起為期六天廟慶　首日捐血活動送烤鴨

▲陳根德董事長(右三)和董監事團隊，宣佈廟慶活動啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區仁壽宮董事長、也是前立委陳根德19日表示，仁壽宮是大園區的大廟，每年農曆10月25日是仁壽宮主神感天大帝來台187週年暨重建聖殿安座紀念日，該宮自11/20日(農曆10月20日)起舉辦為期6天的廟慶系列活動。大園仁壽慈善會理事長陳光輝說，首日於廟埕舉行捐血送烤鴨，歡迎民眾一起捐熱血，展愛心。

▲大園仁壽宮捐血活動送烤鴨。（圖／擷取自仁壽宮網站）

另外，該宮也將發放獎學金給區內各級學校，從國小到大專，國小、國中、高中部分落實到每個班級，每班至少2人以上獲頒奮發、優秀獎學金；特殊才能的個人和校隊，加發特殊才能獎學金；代表臺灣出國參加比賽團隊，仁壽宮補助團費。

11/24日(農曆10/24日)擴大遶境活動，約有50個陣頭團隊參加，陣容龐大。遶境路線由大觀路直走左轉中山北路，直走到新生北路右轉直走到中正東路左轉，中山南路直走到右轉和平西路直走到華興路右轉直走，到中正西路右轉直走到仁壽路左轉往大園仁壽宮

11/25日(農曆10/25日)晚上6時，舉辦廟慶平安餐，同時捐贈部立桃園醫院一套150萬元的I C U病房血液淨化設備，該項設備由仁壽宮董監事、善心人士捐款，透過仁壽宮捐給部立桃園醫院，部立桃園醫院ICU病房原來只有一套，仁壽宮再捐贈一套，可提升醫院照顧、救治更多重症病患。