　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大園仁壽宮11／20起為期六天廟慶　首日捐血活動送烤鴨

▲大園仁壽宮廟慶

▲陳根德董事長(右三)和董監事團隊，宣佈廟慶活動啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區仁壽宮董事長、也是前立委陳根德19日表示，仁壽宮是大園區的大廟，每年農曆10月25日是仁壽宮主神感天大帝來台187週年暨重建聖殿安座紀念日，該宮自11/20日(農曆10月20日)起舉辦為期6天的廟慶系列活動。大園仁壽慈善會理事長陳光輝說，首日於廟埕舉行捐血送烤鴨，歡迎民眾一起捐熱血，展愛心。

▲大園仁壽宮廟慶

▲大園仁壽宮捐血活動送烤鴨。（圖／擷取自仁壽宮網站）

另外，該宮也將發放獎學金給區內各級學校，從國小到大專，國小、國中、高中部分落實到每個班級，每班至少2人以上獲頒奮發、優秀獎學金；特殊才能的個人和校隊，加發特殊才能獎學金；代表臺灣出國參加比賽團隊，仁壽宮補助團費。

▲大園仁壽宮廟慶

11/24日(農曆10/24日)擴大遶境活動，約有50個陣頭團隊參加，陣容龐大。遶境路線由大觀路直走左轉中山北路，直走到新生北路右轉直走到中正東路左轉，中山南路直走到右轉和平西路直走到華興路右轉直走，到中正西路右轉直走到仁壽路左轉往大園仁壽宮

11/25日(農曆10/25日)晚上6時，舉辦廟慶平安餐，同時捐贈部立桃園醫院一套150萬元的I C U病房血液淨化設備，該項設備由仁壽宮董監事、善心人士捐款，透過仁壽宮捐給部立桃園醫院，部立桃園醫院ICU病房原來只有一套，仁壽宮再捐贈一套，可提升醫院照顧、救治更多重症病患。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
少棒球員蹲馬路邊「集體鴨子走路」！　總教練道歉了
快訊／T1官宣「ZEUS離隊、DORAN入隊」
快訊／陽明明年加薪3%、年終獎金加紅利約21個月　4年領逾百
長榮機長「東京巨蛋上空」喊：中華隊加油　機艙內嗨翻
賈永婕收尪101點燈放閃「挨酸公器私用」！　本人首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2024客庄找茶文化季」啟動　四大活動四重好康迎客

搶攻聖誕商機　「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

大園仁壽宮11／20起為期六天廟慶　首日捐血活動送烤鴨

南投縣舉辦國際身心障礙者日宣導　宣示落實身心障礙者權利公約

茭白筍殼變身日常小物　新北市圖三芝分館帶學童落實SDGs

鏡頭紀錄感動瞬間世代共好　新北青年志工記者出任務

新北表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

李多慧開箱新北歡樂耶誕城　夢幻神秘光影場景超好拍

新北數位環境執法驚艷倫敦　劉和然領隊獲頒綠蘋果環境獎

新北道安團隊奪金安獎7大獎　為市民打造最安全的路

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

「2024客庄找茶文化季」啟動　四大活動四重好康迎客

搶攻聖誕商機　「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

大園仁壽宮11／20起為期六天廟慶　首日捐血活動送烤鴨

南投縣舉辦國際身心障礙者日宣導　宣示落實身心障礙者權利公約

茭白筍殼變身日常小物　新北市圖三芝分館帶學童落實SDGs

鏡頭紀錄感動瞬間世代共好　新北青年志工記者出任務

新北表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

李多慧開箱新北歡樂耶誕城　夢幻神秘光影場景超好拍

新北數位環境執法驚艷倫敦　劉和然領隊獲頒綠蘋果環境獎

新北道安團隊奪金安獎7大獎　為市民打造最安全的路

「2024客庄找茶文化季」啟動　四大活動四重好康迎客

搶攻聖誕商機　「大江」六米高巨型蛋糕+吃喝玩樂購一站全包

與哈登分居三分球榜前2！柯瑞直呼太酷　兩人地位卻有巨大差距

香港47人案遭判刑　行政院：支持香港人爭取自由民主生活

快訊／美股三大指數開低走低　美超微漲超28%

品冠認童年時期太焦慮　別人面前唱歌「緊張到快尿出來」

中華車總經理曝「MG HS自製率拉至2成」！等經濟部點頭年底恢復生產

傳不停！「鷹王」楊恩單場猛送19助攻　創NBA本賽季單場新高

不用怕下架！六人行、哈利波特這邊看　華納串流平台Max正式上線

願為「完美」柯瑞擋子彈！　伊古達拉：不懂2015 FMVP為何給我

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

地方熱門新聞

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

金山吃花蟹4隻6000！客嚇：以後吃龍蝦

高鐵台南站將建空橋接三井outlet　遭質疑圖利

桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11/18開放報名

新北萬里蟹季開跑！淡水「螃蟹肥了」明搶鮮開賣

還有5天！2024桃園仙草嘉年華　11/23楊梅區登場

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

早上出門買菜天黑還沒回家 原來是腳踏車爆胎

蘆竹警攙扶阿嬤過馬路　暖心舉動獲網友大讚

黃朝琴28年來愛心之路　獲屏東縣好人好事代表

屏東市萬年溪綠鬣蜥入侵　2天抓43隻

台南市玉井國小120週年校慶路跑南消二大防災宣導

2024壽山巖觀音寺親子繪畫　頒獎

台南就業中心帶領求職朋友運動產業初體驗　

更多熱門

相關新聞

台電桃園做公益不落人後　用熱血迎暖秋

台電桃園做公益不落人後　用熱血迎暖秋

台電桃園區處為響應公益助人，11日與新竹捐血中心合作，於入口處架設一日捐血站，便利員工及辦事民眾積極參與捐血活動。台電桃園區處邱雲祥處長表示：該處每年做公益不落人後，員工熱烈響應捐血活動，單日募集近百袋血量，達成一日捐血百袋的目標。

高鐵送暖號召「捐血傳愛」　11月周五車站巡迴募血

高鐵送暖號召「捐血傳愛」　11月周五車站巡迴募血

南消攜手台南東南扶輪社舉辦「神奇扶輪愛心火焰」

南消攜手台南東南扶輪社舉辦「神奇扶輪愛心火焰」

續放颱風假「血液庫存拉警報」

續放颱風假「血液庫存拉警報」

民進黨感謝民眾參與黨慶系列捐血活動

民進黨感謝民眾參與黨慶系列捐血活動

關鍵字：

大園仁壽宮廟慶捐血送烤鴨

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面