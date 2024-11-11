▲台電桃園區處做公益不落人後，用熱血迎暖秋。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處為響應公益助人，11日與新竹捐血中心合作，於入口處架設一日捐血站，便利員工及辦事民眾積極參與捐血活動。台電桃園區處邱雲祥處長表示：該處每年做公益不落人後，員工熱烈響應捐血活動，單日募集近百袋血量，達成一日捐血百袋的目標。

今日除了動員同心園地、電力工會21分會及福利會成員組成志工小組，桃園區處更號召全體員工、邀請路過的訪客、包商、里民等熱血民眾踴躍為愛捲袖，攜手來捐血。定期習慣捐血的台電同仁盧樹陽用自身經歷鼓勵大家：「為了提供優良血液給有需要的人，平時就有鍛鍊身體，保持良好生活作息，捐血真的讓我更注重健康!」並呼籲大家：「趕快鬥陣捐血，救人救己！」

活動過程中台電桃園區處單位正、副主管特至現場關心同仁們的身體狀況，提醒大家熱血助人的同時，亦要留意自身狀態，切勿勉強；並感謝所有愛心人士，因為有各位奉獻鮮血，才能成就自己、造福他人。

捐血民眾等待或休息之際，台電也推廣民眾下載「台灣電力APP」，以便用戶線上查詢、繳納電費，自主做用電管理及申辦多項業務。透過瞭解自家用電情形，找出家中吃電怪獸，聰明節電又便利。此外，邀請大家一同加入無紙減碳行列，申辦電子帳單可享每期電費10元回饋，節省荷包作環保，為地球盡一份心力。