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大陸 大陸焦點 特派現場

暴力事件頻仍　陸最高檢：對危害校園安全犯罪「零容忍」

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲大陸暴力事件頻發，一輛越野車日前闖入珠海體育中心亂撞人群。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸近期發生多起無差別暴力事件，大陸最高人民檢察院今（19）日召開會議指出，要依法從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，並強調對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」。

廣東珠海體育中心11日發生攻擊案，一名男性駕車衝撞人群，造成35死43傷。江蘇無錫工藝職業技術學院16日晚間發生持刀傷人案件，造成8死17傷。湖南常德鼎城區永安小學門前19日上午發生轎車撞人事件，多名學生受傷。

大陸最高人民檢察院今日召開黨組會，最高檢黨組書記、檢察長應勇主持會議並強調，要依法全面履行各項檢察職能，堅持寬嚴相濟、懲防並舉，依法從重從嚴從快懲治重大惡性犯罪，有力震懾犯罪、安定人心、維護穩定，「促進增強人民群眾獲得感幸福感安全感」。

會議強調，「要認真學習貫徹習近平總書記對廣東珠海市駕車衝撞行人案件作出的重要指示精神」，貫徹落實中央政法委部署，把保障人民群眾生命安全和社會穩定放到更加突出的位置抓緊抓實。

會議指出，要全面、準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，堅持懲治犯罪與預防犯罪並舉、依法從嚴與依法從寬並重。「嚴」的這一手什麼時候都不能鬆，對重大惡性犯罪、極端犯罪、危害公共安全犯罪，必須態度堅決，堅決依法從重從嚴從快懲治，有力震懾犯罪。

會議提到，要在檢察辦案全過程各環節推動矛盾糾紛法治化實質性化解，及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態，切實防止潛在隱患變成現實風險、現實風險變成現實危害。

會議指出，校園安全事關學生健康成長，事關社會和諧穩定。對侵害學生權益、危害校園安全的犯罪要堅持「零容忍」，協同相關部門做好校園周邊風險排查防控，全力維護校園及學生安全。

外界質疑，治安惡化可能與大陸經濟放緩、失業率增加有關。會議說，要依法辦理新興領域相關案件，依法平等保護新經濟組織合法權益，加強新就業群體勞動者合法權益保障；加強對新經濟組織、新社會組織、新就業群體相關新領域新問題的研究、指導。

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