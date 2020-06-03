　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓30多歲女子在首爾站內，慘遭陌生男子毆打。（圖／取自免費圖庫Flickr@TFurban）

▲南韓30多歲女子在首爾站內，慘遭陌生男子毆打，造成權骨斷裂。（圖／取自免費圖庫Flickr@TFurban）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾一名32歲的男子涉嫌在首爾站15號出口隨機毆打陌生女子，導致女子臉頰凹陷、顴骨斷裂、身心嚴重受創，時隔一周後終於在2日晚間，在位於首爾市銅雀區上道洞的住處被警方逮捕到案；被逮後對採訪的媒體表示，「因為聽到那女人在辱罵我、瞧不起我，才出手教訓她，並非事先計劃好的犯罪」，接受訊問時更幾度對警方表示「睏了」，根本毫無懺悔之心。

根據韓媒《Newsis》報導，鐵道特別司法警察隊2日晚間7時15分，成功逮捕在首爾站內隨意攻擊女性的32歲李姓嫌犯。警方表示，由於李男被逮入案後，不斷向警方表示「睏了」、「累了想休息」，加上李男的身心狀態仍無法清醒到可以接受警方調查，於是直至今（3）日早上10時，才能開始調查，目前仍在掌握李男具體的犯案動機，推測李男事先計畫犯罪的機率較低。

30多歲的被害女子2日接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時表示，5月26日下午在首爾站內靠近15號出口的「Baskin-Robbins」手扶梯閒晃時，突然遭到178至180公分、身穿白棉衣與米色棉褲的李姓男子辱罵「賤女人」，還慘遭出拳毆打、重擊地板，造成雙眼觸皮膚撕裂傷、臉頰顴骨斷裂等；然而因為首爾站內的監視器存在拍攝死角，導致警方無法在第一時間掌握到李姓嫌犯出拳毆打女子的關鍵畫面。

鐵道警察隊透露，目前尚未接獲其他人報案受害，不過警方仍全力調查，確認李男是否還有牽涉其他件犯罪。

►滿臉鮮血！車站逛街突遭陌生男罵「X女人」 ...臉頰被打到骨折送醫

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

1600名空降軍集結華府！ 五角大廈證實：高度警戒隨時入城

斬斷華為！加拿大2大電信業結盟諾基亞「建設5G網路」：壞事了

鎮暴為何需要他？美國的國民警衛隊究竟是啥、幹啥的？

美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

塔利班最高領導人感染新冠病毒　可能已經死亡

交友軟體約妹「愛的合體」完事卻殺人　24歲男向警自首：快來射殺我

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

1600名空降軍集結華府！ 五角大廈證實：高度警戒隨時入城

斬斷華為！加拿大2大電信業結盟諾基亞「建設5G網路」：壞事了

鎮暴為何需要他？美國的國民警衛隊究竟是啥、幹啥的？

美媒曝：川普「威脅派兵鎮暴」又反悔！　強硬清場連自家議員也不挺

澳洲維州加入一帶一路　遭指涉及中國擴張主義

隔7天才逮到人！首爾站女子被打到「臉頰骨斷裂」...兇嫌到案竟喊愛睏

塔利班最高領導人感染新冠病毒　可能已經死亡

交友軟體約妹「愛的合體」完事卻殺人　24歲男向警自首：快來射殺我

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

不斷更新／廖健富陽春砲先馳得點　首局兩隊1比1平手

一格才100元！韓妞必備的大盤眼影　小資女也能經鬆包色

成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

6警敲破車窗「連射電擊槍」逮人　2大學生嚇傻

年薪最高CEO出爐　「台南女兒」領走17.5億打破紀錄

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

她中1200萬彩券　男友幫領獎竟捲款落跑

名醫預言「川普注定落敗」：他犯了4個大錯

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

川普：明尼蘇達事件成全球笑柄

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

200隻蝙蝠「從天墜落」暴斃！疑遭高溫「煮熟」

動物園女員工遭「2獅撲倒」瘋狂撕咬

更多熱門

相關新聞

博士房19歲嫌逼少女拍淫片...遭開除學籍

博士房19歲嫌逼少女拍淫片...遭開除學籍

南韓Telegram性剝削影片事件引起女性、社會恐慌，而其中在趙主彬（조주빈，音譯）經營的「博士房」中負責管理虛擬貨幣帳戶的姜勳（강훈，音譯）慘遭其就讀學校開除學籍。

車站逛街突遭陌生男罵「X女人」，臉頰骨折

車站逛街突遭陌生男罵「X女人」，臉頰骨折

19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

19天來首度破30確診！日本擬啟動「東京警報」

減少採檢人員感染風險！日本啟用唾液採樣PCR檢測

減少採檢人員感染風險！日本啟用唾液採樣PCR檢測

南韓擬WTO再次控訴日本：得不到滿意答覆

南韓擬WTO再次控訴日本：得不到滿意答覆

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾站無差別暴力事件女權歧視女性서울역

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面