5歲開始寫程式！　俄公司對7歲男童發聘用通知「7年後才報到」

▲現年7歲的謝爾蓋從5歲開始就在網路上分享自己講解如何程式設計的影片。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

俄羅斯聖彼得堡的7歲程式天才兒童謝爾蓋（Sergey），其從5歲開始，就在網路上分享自己講解如何程式設計的影片而小有名氣。後續其卓越才能吸引資訊安全公司Pro32的注意，該公司甚至對其發出一份工作邀約，邀請他成為公司培訓主管。但根據法律，謝爾蓋要年滿14歲時才能接受這份工作，這也代表資訊安全公司Pro32要等他等上7年之久。

根據《BBC》報導指出，雖然現年7歲的謝爾蓋入職一事被法律所阻攔，但Pro32的首席執行官曼迪克（Igor Mandik）表示，公司已經與謝爾蓋的父母討論，看要如何在這7年內進行合作。

在謝爾蓋的影片中，他活力十足、笑容滿面的用俄語和略帶生疏的英語進行程式設計教學，由於內容豐富，再加上淺顯易懂，這讓謝爾蓋的YouTube頻道有超過3,500名訂閱者，主要內容是針對Python和Unity的教學，當中也有部分內容牽扯到神經網絡等人工智慧技術。

曼迪克表示，謝爾蓋所展現的，不僅是卓越的開發技能，還有極具天賦的教學能力，曼迪克甚至直言「對我來說，他就像是莫札特一樣。」

曼迪克相信，當謝爾蓋14歲時，他能成為厲害的開發、教學專家。因此他非常期待這一刻的到來。曼迪克進一步指出，不僅是Pro32的程式設計師，包括銷售人員、會計師等員工，也能從這位年輕的天才中學到不少東西。

面對謝爾蓋的天賦與際遇，其父親基里爾（Kirill）為此感到驚訝，但同時也感到高興與期待。也因為距離謝爾蓋可以正式加入公司還有7年之久，曼迪克表示，Pro32對他的未來充滿期待「我們必須等他7年，屆時我們肯定會重新議定謝爾蓋的薪水。」

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