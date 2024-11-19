天氣冷「雞蛋買氣轉強」　公會：本周蛋價不調降

▲消基會批評國內蛋價漲跌缺乏監督機制。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋產量持續生產過剩，市況供過於求，市場傳出本周蛋價可能再跌。台北市蛋商公會理事長林天來今（19日）表示，最近天氣開始變冷，菜價還在高檔，雞蛋買氣轉強，本周蛋價暫不變動。針對消基會批評蛋價漲跌缺乏監督機制，林天來表示，一切都是反映產銷現況，遵循市場機制。

國內蛋價經過兩波調漲，目前產地價每斤26.5元、批發價每斤36元，而根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3630萬隻，雞蛋每日生產量12萬5500箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日持續生產過剩110萬顆。

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林天來說明，國內雞蛋生產可分為三種型態，第一種是中小規模的傳統蛋雞場、第二種是財團經營的大型蛋雞場，第三種是走高價位的品牌蛋、動福蛋等，官方的數字來源是上述三種蛋雞場，雖然官方統計數字顯示產量過剩，但蛋商公會報價主要是針對第一類傳統的蛋雞場，就產銷現況來看，產量雖然偏多但買氣也上來了，所以本周暫時維持平盤。

針對消基會批評，國內蛋價漲跌缺乏監督機制，林天來表示，北市蛋商公會是全台雞蛋最主要的銷售端，加上雞蛋是採包銷制，無論蛋農生產多少，盤商都要收購，庫存壓力在盤商身上，當然就有報價的權力，況且公會報價只是參考價格，不像油價一樣是公定價，強調報價是反映產銷現況，遵循市場機制，就像菜價也是有漲有跌，市場上各種蛋品價格不一，沒有所謂聯合壟斷問題。