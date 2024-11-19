霧社事件暨地政檔案展至12／13　埔里地政所：慘酷歷史不應遺忘

▲埔里地政所舉辦「從霧社到清流的光與暗—霧社事件暨地政檔案展」。（圖／埔里地政事務所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里地政事務所為深入探討原住民土地歷史及霧社事件，舉辦「從霧社到清流的光與暗」—霧社事件暨地政檔案展，希望透過真實歷史檔案資料，重現霧社事件及原民土地制度變遷，讓每位觀展者感受到歷史的深度和珍惜土地的意義。

開幕活動11月14日於埔里聯合行政園區鎮民會館舉辦，並同步發表同名新書與清流部落土地故事影片；埔里鎮廖志城鎮長，縣議員林芳伃、蘇昱誠，馬文君立委辦公室執行長，副議長潘一全、縣議員吳國昌、林庭秝等辦公室主任，暨大教授簡史朗、文史學者鄧相揚、清流社區發展協會理事長温信德，地政士公會、仲介公會、不動產公會、不動產建築公會等理事長及代表，縣府地政處副處長張惠瓊，及草屯、竹山、水里、南投等地政事務所主任及同仁，埔里鎮戶政主任都蒞臨參與。

埔里地政所主任林勇致詞時表示，霧社事件抗日六社族人在當時幾乎遭到滅族，最後僅餘298名生還者，被迫從霧社遷移到川中島（現在的清流部落）以集中看管，這段慘酷的歷史不該被忽視或遺忘，也被該所管理之相關地籍檔案忠實記錄，希望以地政的角度來重新詮釋呈現珍貴歷史文獻、檔案、照片及地政資料。

而《從霧社到清流的光與暗》一書詳盡記錄日本時期至光復後的土地政策，並描述霧社事件後餘生者被強遷至清流部落的歷程，不僅回顧歷史，也期望透過反思推動多元文化的傳承；《清流Alang Gluban土地的故事》一片則透過空拍與史料，呈現清流部落的歷史背景，以及歷劫後逐步邁向光明的進程，讓閱聽者有身歷其境之感。

本展活動時間自即日起至12月13日、週一至週五9:00-16:00，地點為埔里聯合行政園區-鎮民會館（行政園區廣場旁圓柱形建築），期間開放免費參觀，並有專題演講及撰寫心得贈書活動（限量100本）及互動小游戲等，詳情請至埔里地政事務所官網及臉書查詢。