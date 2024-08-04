8月底掰了！LINE「實用1功能」沒備份　照片、影片將消失

▲Keep功能要說掰掰了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE最實用「Keep」功能將在本月28日結束，剩下不到1個月，用戶可要把握時間備份，有2種管道可以儲存，一是直接下載到手機裡，二是分享至應用程式，否則時間一到，重要資料（照片、影片與檔案）會直接消失。

LINE「Keep」確定在8月28日（三）14:00結束服務，事實上，官方早在3月就已預告要廢除，且原本7月31日就要說掰掰，後來又宣布延至8月28日。

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如今剩不到一個月的時間，用戶可要把握時間下載裡面的照片、影片與檔案等。官方部落格也實際教學，「照片及影片」可直接下載到手機裡；「文字、連結、語音及檔案」部分，可以選擇分享，在點選「分享至應用程式」即可，步驟如下：

照片及影片

Step1: 點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點擊「下載照片及影片」



Step2: 選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」

▲選取照片後，能直接下載到手機裡。（圖／翻攝LINE部落格）



文字、連結、語音及檔案

Step1: 點選主頁右上角「Keep」圖示，進入Keep，點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示



Step2: 選擇「分享」



Step3: 再點選「分享至應用程式」，透過希望使用的方法儲存項目

▲選取照片後，能直接下載到手機裡。（圖／翻攝LINE部落格）



值得注意的是，「Keep」取消服務後，「Keep筆記」仍可繼續使用，但檔案與照片、影片保存一段時間後仍會失效，其實與普通的聊天室並無差異。