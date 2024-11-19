勞動部分署長涉霸凌僅調職　藍委轟：坐實「政治背景強大」的說法

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

針對勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19日）說明調查報告，並將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，且送考績委員會議處。對此，國民黨立委李彥秀指出，這坐實了謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風，而官官相護之下，事實與真相完全沒有釐清，她呼籲檢調應該立刻介入調查。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界。勞動部長何佩珊今上午公布調查結果指出，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，輕生的主因為長期獨力從事龐大工作業務，且缺乏資源協助。

李彥秀指出，本來應該要保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。在任何一個國家，絕對是震驚社會的大醜聞，勞動部長都要辭職下台負責的，但是勞動部的調查報告卻說，「員工的輕生與霸凌沒有直接關係」，真的是完全不可思議，也絕對不能接受，更證明了國會調查權的必要性。

李彥秀怒批，勞動部的調查結論是「高高舉起輕輕放下」，根本就是猶抱琵琶半遮面，雖然證明謝宜容有權力濫用、過度要求同仁，造成沉重身心壓力，卻又避重就輕說無法證明職場罷凌，甚至將大體送醫過程，推卸給警消人員指揮，以及一方面認定公務員輕生與謝宜容無關，卻又矯情說會爭取因公傷亡。

對於謝宜容的處分，李彥秀表示，也只是調整她的職務，降調非主管職而已，這坐實了謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風，而官官相護之下，事實與真相也完全沒有釐清，她呼籲檢調應該立刻介入調查。

