　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動部分署長涉霸凌僅調職　藍委轟：坐實「政治背景強大」的說法

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

針對勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19日）說明調查報告，並將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，且送考績委員會議處。對此，國民黨立委李彥秀指出，這坐實了謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風，而官官相護之下，事實與真相完全沒有釐清，她呼籲檢調應該立刻介入調查。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界。勞動部長何佩珊今上午公布調查結果指出，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，輕生的主因為長期獨力從事龐大工作業務，且缺乏資源協助。

李彥秀指出，本來應該要保護勞工的勞動部，竟然發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生的事件。在任何一個國家，絕對是震驚社會的大醜聞，勞動部長都要辭職下台負責的，但是勞動部的調查報告卻說，「員工的輕生與霸凌沒有直接關係」，真的是完全不可思議，也絕對不能接受，更證明了國會調查權的必要性。

李彥秀怒批，勞動部的調查結論是「高高舉起輕輕放下」，根本就是猶抱琵琶半遮面，雖然證明謝宜容有權力濫用、過度要求同仁，造成沉重身心壓力，卻又避重就輕說無法證明職場罷凌，甚至將大體送醫過程，推卸給警消人員指揮，以及一方面認定公務員輕生與謝宜容無關，卻又矯情說會爭取因公傷亡。

對於謝宜容的處分，李彥秀表示，也只是調整她的職務，降調非主管職而已，這坐實了謝宜容「政治背景強大」的說法，恐怕不是空穴來風，而官官相護之下，事實與真相也完全沒有釐清，她呼籲檢調應該立刻介入調查。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙少康摔倒深夜送進加護！振興醫院院長嚇壞曝病況
快訊／下班注意！國1南下4車連環撞塞成停車場
無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市
韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束
快訊／21歲女撞爛試乘車　總代理：保險處理
加LINE群上當　北市女遭騙5000萬
日本隊24連勝「上一次輸是2019年」　超狂戰績曝
「巨無霸國旗」驚現大巨蛋！　這一幕萬人爆鼻酸：超感動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公務員輕生案　張雅琳怒轟勞動部「假打卡、真加班」帶頭違法

主持內政部性平委員會　劉世芳：力促警大、警專落實性別平等

香港47人案遭判刑　洪申翰呼籲：立即釋放民主人士

香港民主派47人案宣判　黃捷：沒有誰比較溫和就能逃過一劫

何時重提NCC委員名單？　卓榮泰盼11月底「宜快不宜慢」

勞動部分署長涉霸凌僅調職　藍委轟：坐實「政治背景強大」的說法

張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

台大醫院虎尾院區二期增床位、加速工程　陳金德：平衡區域醫療

憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

曝「蔡賴民調死亡交叉都在11月」　黃揚明：爭取中間選民徒勞無功

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

徐乃麟「拌麵不賣了」曝市場萎縮　合體胡瓜破局：請不起兩個人XD

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

公務員輕生案　張雅琳怒轟勞動部「假打卡、真加班」帶頭違法

主持內政部性平委員會　劉世芳：力促警大、警專落實性別平等

香港47人案遭判刑　洪申翰呼籲：立即釋放民主人士

香港民主派47人案宣判　黃捷：沒有誰比較溫和就能逃過一劫

何時重提NCC委員名單？　卓榮泰盼11月底「宜快不宜慢」

勞動部分署長涉霸凌僅調職　藍委轟：坐實「政治背景強大」的說法

張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

台大醫院虎尾院區二期增床位、加速工程　陳金德：平衡區域醫療

憲兵快反連編現率88%！女性有13人　展示性能、人車一體技術

曝「蔡賴民調死亡交叉都在11月」　黃揚明：爭取中間選民徒勞無功

為原子小金剛主題曲作詞　日本詩人谷川俊太郎過世

2030年全台住宅存量破1000萬宅！　國土署回應

公務員輕生案　張雅琳怒轟勞動部「假打卡、真加班」帶頭違法

打給愛你們的球迷看！ 辜仲諒豪擲千萬獎金 球員教練後勤皆有份

斥資5.9億！土城社宅117年完工　藍線捷運8分鐘供88戶

砍斷無名指取鑽戒！蛇蠍女綁架富女友　殘殺後拋屍棕櫚園

秋冬補氣正好！盤點紅棗「6大益處」　提醒「3類人」不適合補

趙少康摔倒「肝臟出血」深夜送進加護！魏崢嚇壞曝病況

快訊／下班注意！國1南彰化段塞成停車場　4車連環撞釀1傷

台中騎士碰撞下客公車...又撞上路過公車　腰部受傷送醫

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

政治熱門新聞

「民進黨欠自己太多」　余天爆內幕：曾答應要給他公視董事長

才動完「開心」手術　趙少康爆「自己摔了一跤送進加護病房」

30死囚「評議簿」竟銷毀！　吳宗憲：他們隨時可以要求回家

勞動部稱長官霸凌非下屬輕生直接理由　王婉諭轟：邏輯破洞

中華隊前進東京　賴清德喊話了

柯1決策害大巨蛋漏水？蔣萬安這樣說

被綠酸被摸很舒服　陳智菡深夜回擊

張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

史上第一次！綠委想撤自己提案也被擋　林國成喊：會回去溝通

我國擬增編愛國者飛彈營佈防花東！　台美低調運作

沈富雄勸「柯文哲該壯士斷腕」　蔡正元駁斥：有這麼蠢的政黨嗎？

勞動部霸凌輕生案！2周沒給交代　藍委轟：不敢動土皇帝？

遭抗議修憲訴法　翁曉玲再戰上百名律師

台灣民意基金會民調／首次執政困境？　賴清德聲望42.8%上任來最低

更多熱門

相關新聞

勞動部霸凌調查「謝宜容目的良善」　PTT炸鍋！

勞動部霸凌調查「謝宜容目的良善」　PTT炸鍋！

勞動部「勞發署北分署」署長謝宜容被控職場霸凌，導致一名員工輕生亡，今（19）日調查報告出爐，內容直指，謝的管理方式並非導致該員輕生的主因；其中，一句「目的良善」更激起論戰，大票鄉民洗版嘲諷，「超硬，真的動不了」、「沒救了！勞動部嘻嘻」。

勞動部職員輕生！常超時未報加班

勞動部職員輕生！常超時未報加班

分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：有認真查？

分署長涉霸凌僅調職　黃國昌：有認真查？

勞動部喊「無法證明霸凌」　精神科醫回應

勞動部喊「無法證明霸凌」　精神科醫回應

勞動部稱長官霸凌非下屬輕生直接理由　王婉諭轟：邏輯破洞

勞動部稱長官霸凌非下屬輕生直接理由　王婉諭轟：邏輯破洞

關鍵字：

勞動部霸凌調職何佩珊李彥秀謝宜容

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動！IG被神出

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

慶中華隊前進東京！手搖飲今天飲料買1送1

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面